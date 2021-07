Mestna središča so potencial za električna kolesa

Električna kolesa so zadnja leta v razcvetu, kakršnega si njihovi snovalci še pred časom verjetno niti predstavljati niso mogli. Pomoč električnega motorja pri poganjanju pedal osvaja evropske trge, tudi slovenskega. Tako smo nekaj vprašanj postavili Andražu Štefaniču, ki v podjetju Domel iz Železnikov vodi razvoj tega pogona.

Pri razvoju Domelovega nagrajenega motorja za električna kolesa je veliko slovenskega znanja. Nam poveste več?

Morda se zdi, da je pogon za električno kolo nekaj preprostega – le motor, ki pomaga pri kolesarjenju, v resnici pa je veliko več. Pogon sestavljajo dovršen brezkrtačni motor na enosmerni tok, dovršen zobniški sistem, natančen senzor navora in kadence ter elektronika. Vsega potrebnega znanja v Domelu nimamo, zato smo k sodelovanju povabili različna slovenska podjetja, ki so eksperti na svojem področju. Tako smo združili znanje več slovenskih podjetij v en produkt – Domelov motor za električno kolo.

Kakšno je trenutno povpraševanje po vaših motorjih za električna kolesa? Smo še novinci na trgu motorjev za električno kolo in za zdaj majhen igralec. S ponosom pa lahko povem, da je zanimanja za naš pogon iz meseca v mesec več, vendar tu govorimo o večletnih projektih.

Koliko naročnikov imate v tujini, nam lahko poveste nekaj imen?

Naš tuji kupec, ki je tudi soinvestitor v razvoj omenjenega pogona, je trenutno naš edini direktni kupec v tujini – to je podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo baterij.