Močne avtomobilske in družinske povezave

Avtomobilska industrija se spreminja na vseh področjih. Tako sta se združila PSA in Fiat Chrysler, novo podjetje, ki se imenuje Stellantis, bosta vodila predsednik John Elkann in prvi operativec Carlos Tavares. Pod drobnogled smo vzeli njuno življenjsko pot.



Težko je reči, da kateri od njiju nima dobrih povezav v industriji ali da se ne spozna na ustvarjanje avtomobilov, a vseeno so med njima razlike. Elkann je namreč potomec vplivnih družin z zvezami, ki močno presegajo avtomobilski posel, medtem ko je Tavares vseeno bolj vpet v razvoj avtomobilov.



John Elkann (letnik 1976) je sin Alaina Elkanna, ki prav tako izvira iz vplivnih družin s povezavami po vsej Evropi, v Izraelu in Združenih državah Amerike. Toda priimek Elkann je po svoje tudi krinka, saj je John po mamini strani potomec še bolj slavne družine Agnelli. Njegova mama je Margherita Agnelli, dedek pa sloviti Gianni Agnelli.



Ker so se starši ločili, je že zgodaj velik del vzgoje in nadzora nad njegovim življenjem prevzel ravno dedek in ga ljubkovalno poimenoval Jaki. Leta 2008 ga je izbral za svojega naslednika, nato je dolgo sodeloval tudi s Sergiom Marchionnejem. Postal je izvršni direktor podjetja Exor, kontrolni delež ima še v Ferrariju, Juventusu in Economistu, zdaj pa je kot šef Fiat Chryslerja postal še predsednik novega združenega podjetja Stellantis.

Med mitom in resnico

V družinskem drevesu ima sicer podobno vlogo Elkannov bratranec in Giannijev vnuk Andrea Agnelli. Razlika med njima je, da John skrbi za avtomobilsko družinsko zapuščino prek Fiata, Adrea pa za nogometno prek Juventusa in je tudi zelo dober prijatelj Aleksandra Čeferina, predsednika evropske nogometne zveze.







Veliko mrežo si je John Elkann razvil že kot otrok, saj je bil razpet med ZDA, Italijo, Brazilijo, Švico in Francijo. Tako se je naučil več jezikov, študij pa je končal na Cambridgeu. Od zmeraj velja za bolj zadržanega, toda v zakulisju naj bi bil precej sposoben in vztrajen. Ampak pri tako skrivnostih ljudeh je težko najti mejo med mitom in resnico.

Dolgo pod Renaultom

Težjo pot navzgor je prehodil Carlos Tavares (letnik 1958), ki je v novo podjetje pripeljal združbo PSA. Odraščal je v Lizboni, šolal se je na pariški tehniški šoli École Centrale. Kmalu ga je pod svoje okrilje vzel Renault. Sprva je sodeloval pri razvoju modela megane, nato je med letoma 2004 in 2011 deloval pri Nissanu. Ko je zatem postal izvršni direktor Renaulta, je prišel na obisk tudi v Novo mesto, v tovarno Revoz in jo pohvalil, novinarja Dela pa je mimogrede hotel navdušiti za električnega štirikolesnika twizyja, ki so ga takrat ravno uvajali na trg.



Ker je javno izrazil željo, da bi postal celo glavni direktor Renaulta, mu je to bojda precej zameril kasneje padli šef Carlos Ghosn. Tavares se za svoje besede ni opravičil in je leta 2014 odšel k tekmecu Peugeotu in ga skupaj s Citroënom potegnil iz globoke krize. Zmanjšal je stroške, družbo PSA je ustalil na kitajskem trgu, tri leta kasneje pa so pod svoje okrilje vzeli še Opel.

Z leti je postal eden najvplivnejših mož v avtomobilski industriji, ljubezen do avtomobilov pa goji že dolgo, saj je bil v mladosti tudi dirkač na relijih in vzdržljivostnih preizkušnjah, upokojil se je leta 1993.



Ime združenega podjetja Stellantis izvira iz latinščine in pomeni »sije z zvezdami«. Da bo novo podjetje dolgo svetilo, bosta tako pomembno vlogo imela ravno Elkann in Tavares. Njune naloge so očitno natančno določene, a med njima je kar precejšnja razlika v letih, oba pa govorita več jezikov, zato se lahko pogovarjata v vseh njunih maternih jezikih, italijansko, angleško in portugalsko.



Nadzorovala bosta več kot 400.000 zaposlenih pri štirinajstih blagovnih znamkah. Stroški združitve naj bi znašali štiri milijarde evrov, toda s skupnimi sinergijami naj bi vsako leto privarčevali najmanj pet milijard. In jasno, njun največji cilj bo, kako vse avtomobilske znamke čim bolje prodajati tudi zunaj Evrope, predvsem na Kitajskem.