Morda zadnja vožnja s pravim enoprostorcem

Ford galaxy je eden od zadnjih enoprostorcev, ki jih sploh še lahko kupite. V Sloveniji je bil sicer prodajno uspešnejši njegov športnejši brat S-max, oba se počasi poslavljata. Čeprav tole ne bi smel biti nekrolog nekim izgubljenim časom družinskih avtomobilov, se bojim, da je tako.

Morda se ne spomnite, a galaxy je nastal v sodelovanju s koncernom VW, na ceste so ga pripeljali leta 1995, ko je bil navzven skoraj enak kot VW sharan ali seat alhambra. Leta 2006 je Ford začel samostojno pot, ob galaxyju so predstavili S-maxa, oba pa sta zunanjo obliko in notranjo zasnovo obdržala dolgih 17 let. Dokaz, da je bila usmeritev pravilna, a za tovarno bržkone finančno manj vzdržna, kot če bi model vmes trikrat spremenil obliko, kot je navada pri drugih avtomobilih.

Posodobljena klasika: voznikov delovni prostor odlikuje zračnost, merilniki so ostali bolj ali manj klasični, spreminjala se je zasnova infozabavnega sistema. FOTO: Boštjan Okorn

ℹ Ford galaxy 2.5 duratec hybrid titanium Zastopnik: Summit Motors, Ljubljana Cena: 42.400 evrov (48.800 evrov testni avtomobil) Euro NCAP (2015): ***** Izpusti CO 2 : 144 g/km

Posebnega predstavljanja galaxy zato ne potrebuje, omeniti pa velja, da se mu starost le redkokje zares pozna. Morda še najbolj pri klasičnih merilnikih, sredi katerih je majhen informacijski zaslon, tistega za upravljanje infozabavnega sistema pa so sproti posodabljali in je povsem spodoben. V vseh teh letih ga žal niso naučili govoriti slovensko.

S podrtimi zadnjimi sedeži dobimo prostor za vse družinske počitniške želje, po podiranju posamezno zasnovanih sedežev v drugi vrsti pa galaxy postane kombi z do 2,3 kubičnega metra prostora za prtljago. FOTO: Boštjan Okorn

Poslovilna serija je na voljo le v opremi titanium, ki jo je treba oplemenititi z dodatnima paketoma, da galaxy zaživi tudi s sodobnimi​ asistenčnimi in varnostnimi sistemi. Zelo priporočamo, vse deluje kot po maslu in je zares v pomoč, ne pa frustracijo. Že vključen je zimski paket, na katerega bi danes morda lahko pozabili, v hladnejših dneh pa je predvsem z ogrevanim vetrobranskim steklom znal priti zelo prav.

Galaxy se od S-maxa razlikuje predvsem v zadnjem delu, ki se konča z velikimi vrati prtljažnika. FOTO: Blaž Kondža

Tudi motor je en sam, 2,5-litrski bencinski hibrid s 141 kW moči, ki jo na sprednjo os prenaša prek brezstopenjskega menjalnika. V večini primerov vas bo zadovoljil, je pa res, da deluje nekako leno, kakšnega občutka agilnosti med pospeševanjem voznik pač ne dobi. Pri vožnji navkreber zna včasih bolj zoprno zarjuti, sicer pa se delovanja pogona in njegovega preklapljanja med elektriko in motorjem z notranjim zgorevanjem skoraj ne sliši in ne čuti. Nekoliko me je zmotilo, da se poraba goriva nikakor ni spustila pod 6,5 litra na 100 prevoženih kilometrov, v hibridnem mondeu mi je že pred leti uspelo porabiti samo okoli pet litrov.

Kot družinski oče bom pogrešal tovrstne avtomobile, saj ponujajo precej več kot samo dinamičnost, športnost in podobne trženjske puhlice. FOTO: Blaž Kondža

A galaxy je pač toliko večji in verjamem, da ima to svojo ceno. Upraviči jo z izjemnim prtljažnim prostorom, v katerega boste brez večjih težav spravili vse, kar se bo družina namenila vzeti s seboj na zimske ali poletne počitnice. V najslabšem primeru boste doma pustili prtljažni rolo ali pa vzdolžno potisnili tri ločene zadnje sedeže v drugi vrsti nekoliko naprej. Galaxy ima še dva sedeža v tretji vrsti, ki bi utegnila priti prav za kakšne krajše prevoze ne previsokih potnikov. Za prtljago potem prav veliko prostora ne ostane. Je pa povsem drugače, ko naslonjala vseh sedežev v zadnjih dveh vrstah zložite. Pri tem namreč nastane do 2,3 kubičnega metra praznega prostora, kar je primerljivo zgolj in samo še s kombijem. S-max pri tem, denimo, zaostaja za približno 300 litrov.

Galaxy ponuja prostornost na kubik in dobro prilagodljivost. V njem se lahko vozi do sedem potnikov. FOTO: Boštjan Okorn

Kot družinski oče bom pogrešal tovrstne avtomobile, saj ponujajo precej več kot samo dinamičnost, športnost in podobne trženjske puhlice. Imajo dušo, so uporabni, naj bo to v vsakdanji vožnji ali pa ko gremo na dopust. Športni terenci ali kombijevske alternative pač niso enako prostorni oziroma imajo slabše vozne lastnosti. Verjamem, da bo v prihodnosti to kdo spoznal in bomo doživeli vsaj približno reinkarnacijo nekdaj priljubljenih enoprostorcev.