Motocikli bodo še ropotali

Na valentinovo so evropski poslanci po razmeroma tesnem glasovanju potrdili uredbo o prepovedi prodaje avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem po letu 2035. Motornih koles uredba eksplicitno ne omenja.

Tuji časopisi, predvsem britanski, so se med prvim letom epidemije novega koronavirusa veliko spraševali, ali bodo v 30. letih tega stoletja prepovedali tudi motocikle, ki jih žene mešanica bencina in zraka. A v evropski uredbi, ki mora še skozi potrjevalni proces v državah članicah, o prepovedi motociklov nič ne piše.

Vseeno pa proizvajalci klasičnih motociklov že razvijajo električne modele. Harley-Davidson, recimo, je leta 2019 predstavil 100-odstotno električno gnani model livewire, pred dvema letoma pa so električni program prestavili na novoustanovljeno znamko z istim imenom. Potem je tu Triumph, ki eksperimentira z radikalnim superšportnim modelom TE-1, Kawasaki pa napoveduje predstavitev električne različice legendarnega športnega motocikla ninja.

Če se nam zdi električno gnani skuter za mestno in primestno vožnjo zanimiv, seveda po ceni, primerljivi z bencinsko gnanim, pa nam ideja o avanturističnem motociklu na elektriko nekako ni blizu, čeprav so takšni modeli že v salonih proizvajalcev električnih motociklov, kot sta Energica in Zero. A takšni motocikli so težki, njihov doseg pa je daleč od avanturističnih dimenzij.

Italijanski načrti

Načrte za elektrifikacijo ima tudi aktualni konstruktorski svetovni prvak v MotoGP, italijanski Ducati, ki je danes del skupine Audi. Fabrizio Cazzoli, šef britanske podružnice Ducatija, je nedavno izjavil, da je serijska izdelava električno gnanega ducatija sicer možna, a na tak motocikel bomo morali še malo počakati. »Elektrifikacija je daleč stran, ne le za Ducati, ampak za celotno industrijo motociklov, saj trenutno to ni v celoti izvedljiva rešitev,« je dejal in dodal, da je pri električnem motociklu danes treba sklepati kompromise pri dosegu, teži, zmogljivostih in nenazadnje voznosti. »Današnji e-motocikli ne morejo izpolniti vseh štirih vidikov motociklizma,« pravi Cazzoli.

Ducati motoE je prototip motocikla na električni pogon. Do serijske prodaje je še daleč. Bodo pa električni motocikel pripravili za posebno tekmovanje prvenstva​ MotoE. Foto Ducati

Seveda pa pri Ducatiju vlagajo tudi v razvoj takšnega motocikla. Tako so podpisali pogodbo z organizatorjem prvenstva​ MotoE, ki se je od začetka izvajalo izključno z e-motocikli znamke Energica, da bodo tekmovalci letos vozili električnega ducatija s kodnim imenom V21L. Italijani so se za ta korak odločili, ker menijo, da je dirkališče odličen poligon za razvoj novih tehnologij in njihovo selitev na običajne ceste. Gotovo jim dejstvo, da so del Audijevega (in Volkswagnovega) koncerna, omogoča enostavnejši prenos znanja, ki so ga o elektriki pridobili njihovi sodelavci iz avtomobilske panoge.

Zdi se, da se bo elektrika prej uveljavila pri skuterjih, kot je BMW CE 04. Foto Jan Jolič Lieven

Pri zelenem prehodu moramo biti odprtega duha in razmišljati ne le o alternativah bencinu in dizlu, ampak tudi o elektriki, čemur med drugim pritrjuje prvi mož britanske podružnice Ducatija. V svetu motociklizma niti vodik in sintetični bencini niso slabe alternative.