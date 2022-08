Motoristični upornik, drugačen z razlogom

V nadaljevanju preberite:

Pred dobrima dvema desetletjema so bili kruzerji na stari celini zelo iskana in cenjena vrsta motornega kolesa, toda potem so počasi v večini tovarn izginili iz proizvodnje. Le tu in tam je pri bolj znanih proizvajalcih ostal kak model, da je bila nostalgija pri kupcih potešena. Tako je bilo na primer pri BMW, Moto Guzziju, Triumphu. Zdaj so se časi spet nekoliko spremenili, retro je vedno bolj v modi in tako se vračajo tudi kruzerji.

Tak primer je honda CMX 1100 rebel. Testna je bila predstavnica najmočnejše različice, motor ima namreč sposojen iz modela africa twin (1084 ccm, 64 kW, 87 KM). Z videzom takoj prepriča in se priljubi, saj je iz vsakega zornega kota polna simbolike iz preteklosti. Na pogled je zelo preprosta z lepim cevnim okvirjem, moderna okrogla led luč in okrogli smerokazi ji dajejo moderen poudarek. Vzvratna ogledala so okrogle oblike, malenkost premajhna in prekratka, zato se v njih vidi premalo. Prednje kolo je z velikostjo 18 palcev ter debelimi pnevmatikami prava izbira, ki lepo zaokroži vizualni vtis motocikla.