Na osnovi prihodnjega twinga morda še mali nissan

Renaultova električna enota Ampere je nedavno razkrila, da bi lahko na osnovi renaulta twinga, ki bo od leta 2026 nastajal v novomeškem Revozu, pripravili podobno velik Nissanov model. Sicer se mora Renaultov japonski partner o tem še odločiti. Kje bi malega nissana izdelovali, za zdaj ni znano. Tudi v Revozu nam niso mogli povedati nič več.

Kot so zapisali v podjetju Ampere, je pred letom dni napovedani razvoj električnega twinga na dobri poti, da bo za trg pripravljen leta 2026, torej razvit v manj kot dveh letih, in sicer za prodajno ceno pod 20.000 evrov.

Po prvem uspešnem tehnološkem sodelovanju pri kompaktnem električnem vozilu, ki bo kmalu na voljo, je Nissan prosil Ampere, naj razišče možnosti za razvoj njihovega naslednjega električnega vozila A-segmenta (mini velikostni razred). Računajo na krajši razvojni čas in nižje stroške, kot se razume, bi bil to tehnični sorodnik twinga.

Glede na zdaj že nekaj časa potrjeno dejstvo, da bo novi twingo od leta 2026 nastajal v Revozu, bi se morda zdelo logično, da bi tam nastajal tudi morebitni Nissanov sorodnik. A to je le naše ugibanje, o lokaciji proizvodnje ni bilo rečeno še nič. Ob tem le omenimo, da je Renault še letos spomladi partnerja za mali električni avtomobil iskal tudi drugod, konkretno pri Volkswagnu, a potem sodelovanja ni bilo, odklonili so ga Nemci. Že v preteklosti je bilo sicer pogosto, da se avtomobilski proizvajalci v iskanju ekonomije obsega pri pripravi in proizvodnji malih avtomobilov povezujejo, bilo je več tehničnih dvojčkov (na primer renault twingo in smart forfour, ford ka in fiat 500) in celo trojčkov (VW up, škoda citigo in seat mii, toyota aygo, peugoet 108 in citroën C1).

Kot so omenjali že pri predstavitvi twinga, se Ampere pri razvoju električnih vozil opira na kitajsko pomoč, tokrat so temu dali celo približno ime – Advanced China Development Center. Še vedno pa je zadnje precej nejasno. Za koga pri tej kitajski pomoči pravzaprav gre?

Prav tako je Ampere zatrdil, da bo imel že v letu in pol v svojih električnih avtomobilih cenejšo litij-ionsko baterijo s katodo iz litij-železovega fosfata; ukvarjajo se tudi z boljšo konfiguracijo baterijskih celic, da bi baterijski sklop zavzel manj prostora. Renault je že julija objavil, da na tem področju sodeluje s korejskim proizvajalcem baterij LG in kitajskim baterijskim prvakom Catlom. Za obdobje med letoma 2028 in 2030 napovedujejo še veliko zmogljivejšo baterijo.

Renault je imel sicer načrt, da bo električno enoto Ampere izločil iz podjetja in jo v želji po dodatnih sredstvih dal v javno prodajo, delnice pa uvrstil na borzo. A ko se je električni prodajni optimizem v Evropi začel ohlajati, je usahnilo tudi navdušenje vlagateljev in javne prodaje ni bilo, Renault pa je takrat hrabro zatrdil, da gredo lahko naprej tudi brez tega.

Po drugi strani omenimo, da je Nissan nekoč po svoje oral ledino v električni mobilnosti, njihov prvi model nissan leaf je bil izbran za evropski avto leta 2011, bil je eden bolj želenih avtomobilov med zgodnjimi navdušenci nad električno mobilnostjo. V drugi generaciji glede na tekmece ni več tako konkurenčen, podobno kot tudi ne večji električni SUV ariya, ki so ga uvajali prepočasi. Nissan mora torej poglavje električne mobilnosti začeti skoraj na novo. Kot je znano, imajo že v pripravi nekoliko večji model, prihodnjo električno micro, ki naj bi bila sorodna električnemu renaultu 5 (osnova amp small), povsem na novo naj bi razvili tudi leafa, kaj veliko o tem za zdaj ne vemo. Kot rečeno, pa očitno razmišljajo še o zelo majhnem električnem avtu, Nissanovem »twingu«.

Nissanov prvi mož Makoto Učida napoveduje reze. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters