Nekoč se je z njim vozil James Bond, zdaj se poslavlja

Za družine je bila primerna tudi karavanska različica. Foto Blaž Kondža



V ZDA le še mustang

Notranjost starejšega mondea.

Foto Tim Malavašič

Leta 2006 je nastopil v filmu o Jamesu Bondu Casino Royale.

Foto Ford Wieck



Po letu 2030 samo še električni

Ford mondeo je nastal kot svetovni avtomobil, prodajali so ga na vseh trgih, toda po skoraj tridesetih let se poslavlja tudi od evropskih cest. Avtomobilska ponudba se tako še bolj spreminja, saj prihaja vedno več novih modelov, stari pa odhajajo v zgodovino, čeprav so bili dolgo del našega sveta.Novi pogoni in oblike so v zadnjem desetletju občutno spremenili avtomobilsko stvarnost, vendar je vprašanje, ali so jo oplemenitili, saj dobivamo predvsem veliko enakega. Vse več je športnih terencev, kupci namreč cenijo višji pogled na cestišče in bolj pokončno sedenje, toda avtomobili si postajajo izrazito podobni. V tej zgodbi je še en absurd: ker ljudje kupujejo športne terence bolj zaradi njihove oblike kot zaradi uporabnosti, jih je precej brez štirikolesnega pogona.V zadnjih letih so avtomobilski proizvajalci umaknili več znanih modelov, nekateri med njimi so bili nekoč celo zelo uspešni in dobivali nagrade za avto leta, a so sčasoma izgubljali primat zaradi spremenjenih potrošniških navad. Eden takšnih je očitnotudi ford mondeo, limuzina za kupce srednjega razreda.Mondeo je na ceste zapeljal leta 1993, pri Fordu so z njim naredili prvi avtomobil za vse svetovne trge. Če se je zgodba uspešno začela, je nato od leta 2000 prodaja mondeov upadla za kar 80 odstotkov. Lani so tako prodali samo še 21.053 vozil, kar je resnično malo. Zanimiv je tudi podatek o prodaji v Veliki Britaniji: medtem ko so leta 2001 prodali 86.500 mondeov, so jih lani le še 2400.V Evropi bodo zadnje mondee izdelali prihodnje leto, v Združenih državah Amerike pa so proizvodnjo ustavili že leta 2018. Zanimivo, pravega naslednika mondeo ne bo dobil, ampak se bodo pri Fordu osredotočili na športne terence. Še bolj posebna je zgodba v ZDA, saj so tam umaknili tudi modela focus in fiesta. Edini model, ki ga v ZDA pri Fordu še niso opustili ali zamenjali s športnim terencem, tako ostaja ford mustang.Skupno smo spoznali pet generacij mondea. Z leti je občutno spreminjal podobo, ves čas pa sta bila v ospredju družinska uporabnost in dodajanje novih vozniških pripomočkov in pogonov, tako smo spoznali tudi hibridnega mondea.Ford mondeo sicer uporabljajo ameriški in britanski policisti, v televizijski nanizanki Dosjeji X ga je vozil agent FBI, pojavil se je v filmu Casino Royale, bondijadi iz leta 2006, v kateri se je z njim prevažal glavni igralec. Tudi sicer je bil to uspešen film za Ford, saj so bili nenehno v kadru jaguar, land rover, volvo in aston martin, kot modeli tedaj vsi v Fordovi lasti.Med vsaj približnimi nasledniki poznavalci omenjajo novega športnega terenca, ki so ga kot koncept že predstavili pred desetletjem, pri Fordu pa pričakujejo, da bo nekaj kupcev mondea prešlo k električnemu mustangu mach-E. Vprašanje je samo, kdaj se bo to zgodilo, saj ga v Evropi še čakamo.Če je jasno, da novega mondea ne bo, je hkrati jasno, da se bo Ford še bolj osredotočil na električne avtomobile. Po letu 2030 naj bi v Evropi tako prodajali samo še popolnoma električne modele.V tej luči ni nenavadno, da bodo strategijo proizvodnje spremenili tudi v tovarni v Valencii, kjer bodo do prihodnjega marca proizvajali mondea. Potem ko bo na ceste zapeljala še zadnja limuzina s tem imenom, bodo tam izdelovali hibridne modele kuga, galaxy in S-max, dodatnih 5,2 milijona evrov pa bo Ford namenil za povečanje proizvodnje akumulatorskih sklopov.