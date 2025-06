Neverjetno poletje: izjemni popusti za izjemnega TUCSONA

Poletni prihranki za nakup novega TUCSONA

Poletje je čas za nove začetke, svobodo na cesti in za izjemne prihranke, ki jih to poletje prinaša Hyundai za izjemne modele TUCSON. Hyundai je namreč pripravil izjemno priložnost za vse, ki razmišljate o nakupu novega vozila.

Na voljo je v treh naprednih pogonskih različicah, ki ustrezajo različnim vozniškim željam in življenjskim slogom. Na voljo so različne pogonske možnosti: bencinski in dizelski motor z 48-voltnim blagim hibridnim sistemom, hibridna različica ter priključno hibridni model.

TUCSON z bencinskim motorjem ponuja različice s 6-stopenjskim ročnim ali 7-stopenjskim avtomatskim menjalnikom. FOTO: Hyundai

TUCSON z bencinskim motorjem je odlična izbira za vse, ki cenijo zanesljivost, enostavno uporabo in uravnoteženo razmerje med zmogljivostjo in porabo.

TUCSON s hibridnim pogonom združuje moč bencinskega motorja in učinkovitost električnega pogona ter omogoča varčno, okolju prijazno vožnjo brez kompromisov pri zmogljivosti.

TUCSON s priključno hibridnim pogonom omogoča tudi popolnoma električno vožnjo na krajših razdaljah – idealno za mestne poti z minimalnim vplivom na okolje.

Vse različice ponujajo bogato serijsko opremo, izjemno prostornost, varnostne sisteme najnovejše generacije in povezljivost, ki omogoča brezskrbno in udobno vožnjo.

Zdaj je najboljši čas, da izkoristite akcijske prihranke do 5.000 evrov, dodatne ugodnosti pri financiranju in se na cesto podate v svojem novem TUCSONU.

Novi TUCSON – še privlačnejši in prostornejši

TUCSON vas bo navdušil s svojo učinkovitostjo, bogato opremo in brezčasnim oblikovanjem. FOTO: Hyundai

TUCSON s svojim dizajnom in športnim videzom v razred športnih terencev prinaša popolnoma svež veter, ki še vedno navdušuje z napredno tehnologijo in brezkompromisnim udobjem.

Njegova prepoznavna podoba z dinamičnimi linijami, skritimi LED-dnevnimi lučmi in mogočnim videzom na cesti je prava paša za oči.

TUCSONA lahko prilagodite svojemu slogu – na voljo je več stopenj opreme in široka paleta barv karoserije. Poleg tega je Tucson prostoren in tehnološko nadgrajen z najsodobnejšimi sistemi povezljivosti. S sistemom Bluelink lahko avtomobil na daljavo zaklenete in odklenete ali ga poiščete, kadar se ne spomnite, kje je parkiran. Aplikacija vam bo poslala tudi opozorilo, če bi kdo poskusil vdreti v vozilo. Vozniki bodo navdušeni nad 12,3-palčnim zaslonom na dotik.

Brezhibna povezanost s svetom in najdražjimi je na poti še pomembnejša, saj ne želimo ničesar zamuditi, predvsem pa si ves čas želimo deliti vse, kar doživimo na poti. Tudi za to poskrbi TUCSON. Sistem na sredinski konzoli omogoča hitro brezžično polnjenje mobilnih naprav. Tudi potniki na zadnjih sedežih lahko polnijo svoje mobilne naprave, saj je na voljo še en USB-C vhod zadaj.

Športni terenci so odlična izbira za družine, pustolovce in druge ljubitelje sodobne mobilnosti. Prostorna notranjost in velik prtljažni prostor sta med modernimi avtomobilističnimi avanturisti zelo iskana elementa. Prtljažni prostor novega TUCSONA sprejme do 620 litrov prtljage, ob preklopljenem naslonjalu sedežne klopi pa kar do 1799 litrov. Nič več ne bo treba razmišljati, ali na morje vzeti samo sup ali tudi vse drugo, brez česar ni pravega dopusta.

Prihranite lahko samo zdaj

Izbirate lahko med prednjim ali štirikolesnim pogonom, ročnim ali avtomatskim menjalnikom in tremi različnimi pogoni: bencinskim, dizelskim ali blagim hibridom. FOTO: Hyundai

Hyundai je pripravil vročo akcijo, ki jo bodo znali ceniti vsi, ki razmišljajo o zanesljivem, sodobnem in tehnološko naprednem SUV-ju. Samo zdaj lahko pri nakupu priljubljenega modela Hyundai TUCSON prihranite kar do 5.000 evrov!

Ne glede na to, ali prisegate na klasični bencinski ali dizelski motor, hibridno ali priključno hibridno različico – TUCSON vas bo navdušil s svojo učinkovitostjo, bogato opremo in brezčasnim oblikovanjem.

Ne glede na to, ali prisegate na klasični bencinski ali dizelski motor, hibridno ali priključno hibridno različico – TUCSON vas bo navdušil s svojo učinkovitostjo, bogato opremo in brezčasnim oblikovanjem.



Prava kombinacija zmogljivosti, udobja in tehnologije po akcijskih cenah

Novi TUCSON na naše ceste prinaša popolnoma svež veter. FOTO: Hyundai

Vrhunsko oblikovan SUV je na voljo s prednjim ali štirikolesnim pogonom, ročnim ali avtomatskim menjalnikom in tremi različnimi pogoni: bencinskim, dizelskim ali blagim hibridom.

TUCSON hibrid združuje bencinski motor in električni pogon. FOTO: Hyundai

Bencinski motor (1.6 T-GDI, 160 KM)

Za tiste, ki prisegate na klasično zmogljivost in odzivnost, TUCSON z bencinskim motorjem ponuja različice s 6-stopenjskim ročnim ali 7-stopenjskim DCT (avtomatskim) menjalnikom. Za različico TREND boste odšteli od 27.500 EUR, za vrhunsko opremljeno različico IMPRESSION pa 36.400 EUR, in sicer v kombinaciji s štirikolesnim pogonom.

Dizelski motor (1.6 CRDi, 116 KM in 136 KM MHEV)

Dizelske različice so idealna izbira za voznike, ki delajo večje razdalje ali želijo kar največ izkoristiti na dolgi poti. Začetni model TREND z ročnim menjalnikom je na voljo od 30.200 EUR, napredne MHEV različice z avtomatskim menjalnikom in štirikolesnim pogonom pa dobite že za 33.500 EUR.

Blagi hibridi (MHEV, 160 KM bencin/136 KM dizel)

TUCSON MHEV združuje učinkovitost in nizke emisije brez potrebe po polnjenju. Na voljo je v različnih kombinacijah opreme (STYLE, PREMIUM, IMPRESSION), z začetnimi cenami pri 30.400 EUR (bencin) oziroma 33.500 EUR (dizel). Za popolno udobje priporočamo različice z avtomatskim menjalnikom (DCT), pri katerih tehnologija deluje najbolj optimalno.

Vsi novoregistrirani modeli bencinskih motorjev Hyundai TUCSON v Evropi že izpolnjujejo emisijske standarde Euro 6d. Kot vsak Hyundai je tudi TUCSON izdelan po najvišjih standardih kakovosti. In ta kakovost je podkrepljena s 5-letno garancijo brez omejitve kilometrov.

Izkoristite akcijske prihranke in ugodno financiranje pri nakupu novega Hyundaia.

