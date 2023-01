Novi bencinski in rabljeni dizelski

V nadaljevanju preberite:

Lanska prodaja novih avtomobilov v Sloveniji je bila po uradnih podatkih 14 odstotkov manjša kot v letu 2021, med temi jih je imelo še vedno daleč največ klasični pogon. Električni so dosegli nekaj rasti, njihov tržni delež je bil petodstoten. Med avtomobilskimi kategorijami so imeli vodilno vlogo mali križanci. Drugačni so deleži pri uvozu rabljenih vozil, kjer še prevladuje dizelski pogon.

Nekaj več kot 46.000 prodanih avtomobilov, kolikor jih je zabeležila analitična družba Ardi, je bilo, kot rečeno, 14 odstotkov manj kot leto prej, seveda tudi manj kot pred virusno krizo, po nekaterih podatkih naj bi bilo to drugo najslabše prodajno leto po osamosvojitvi. Koliko so k temu prispevale težave z dobavami, koliko pa bistveno višje cene, je težko reči. Vsaj v prvem delu leta je bil občutek, da je glavna težava pomanjkanje dobav, od jeseni tudi že vsesplošna draginja in z njo visoke cene avtomobilov, ki so vse leto postopoma rasle in verjetno koga tudi odvrnile od nakupa.

Kateri modeli in modelski razredi so imeli največ kupcev? Kakšni so bili deleži pri pogonu? Kolikšne so bile številke pri uvozu rabljenih avtomobilov, katere znamke in motorji so bili tam najbolj pogosti?