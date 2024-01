Novi in rabljeni iz uvoza kot dva različna planeta

V prispevku preberite:

Avtomobile pri nas še kupujemo, nove malce manj kot pred časom, zato pa toliko več rabljenih iz uvoza. Ta dva dela trga se zelo razlikujeta, tako po tipu avtomobilov kot po pogonu. Trg novih je v znamenju modelov ​SUV in bencinskega pogona, rabljeni iz uvoza so predvsem dizelski klasično zasnovani modeli. Pri novih se prodajajo tudi električni, približali so se desetini trga. Kateri avtomobili so na vsakem od trgov najbolj zanimivi za slovenske kupce? Katere znamke prevladujejo? Kateri električni model se najbolje prodaja?