Novi kitajski tekmec

Medtem ko med novimi avtomobili na slovenskih cestah že lahko ugledamo vsaj nekaj kitajskih znamk, pa je to pri kombijih še precejšnja redkost. Lani se je na trgu poskusila znamka Maxxus, ki je sicer del kitajskega koncerna SAIC, a za zdaj brez večjega uspeha. Naslednja se tukaj poskuša znamka Farizon, ki ponuja le električni pogon.

Farizon izhaja iz skupine Geely, ki jo pri nas že kar dobro poznamo. Geely, ki ga je ustanovil in ga še danes vodi Li Šufu, je tudi lastnik Volvo Cars in mali delničar v Mercedesu, za katerega proizvaja avtomobile znamke Smart. Izdeluje pa tudi avtomobile pod lastno znamko Geely. V svojem širokem portfelju ima več znamk gospodarskih vozil, med njimi je Farizon, ki se ukvarja s tovornjaki in lahkimi gospodarskimi vozili na alternativni pogon. Od leta 2023 so po lastnih navedbah prodali 230.000 popolnoma električnih kombijev.

Od pred kratkim so prisotni tudi na slovenskem trgu, kjer jih zastopa madžarsko podjetje Auto Wallis, ki je najmočnejše doma, tako ali drugače pa je prisotno še v različnih državah Srednje in Vzhodne Evrope. V Sloveniji smo jih doslej poznali po zastopstvu avtomobilskih znamk Opel in Land Rover. Po novem bo pod njihovim okriljem tudi Verizon, začenjajo pa z enim pooblaščenim trgovcem, avtohišo Kolmanič & Dokl iz Maribora.

Prek njih bodo na našem trgu ponudili dva električna modela kombija. Prvi je verizon V6E, ki je na voljo v le eni dolžini (486 centimetrov) in ima nosilnost 1150 kilogramov. Električni pogon je speljan na zadnja kolesa, za energijo skrbi baterija s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP), ki ima zmogljivost 42 kilovatnih ur in uradni kombinirani doseg slabih 200 kilometrov. Polni se lahko s hitrejšim enosmernim tokom, kjer pa niso navedli moči, in z izmeničnim tokom, kjer je moč polnjenja le 6,6 kilovatov. Cena brez DDV je 28.000 evrov.

Drugi kombi v ponudbi je novejši verizon SV, ki je na voljo v treh dolžinah (pet, 5,5 in šest metrov) in treh višinah. Deluje dokaj aerodinamično in na desni strani nima sredinskega stebrička. Na Kitajskem je sicer pripravljen tudi kot osebni kombi, pri nas je pač dosegljiv le kot tovorni. Največja nosilnost je nekaj manj kot 1,5 tone. Električni pogon je na sprednja kolesa, lahko ima različno zmogljive baterije od 49 do kar 109 kilovatnih ur, pri tistih, ki sprejmejo manj energije, je katoda LFP, pri bolj zmogljivih je katoda NMC (litij-nikelj-mangan-kobaltov oksid). Doseg znaša odvisno od baterije od 200 do 360 kilometrov, na voljo je polnjenje z izmeničnim tokom 6,6 ali 11 kilovatov (za večje baterije) ter enosmernim polnjenjem 120 ali 140 kilovatov. Tu se seveda cene močno razlikujejo, pred plačilom DDV znašajo od 36.000 do 51.000 evrov.