Osvežitvena vožnja je ključ do daljšega vozniškega staža

Z leti pridejo modrost, preudarnost in premišljenost, ki spremljajo odločitve v različnih sferah našega vsakdana. Starost pa prinaša tudi nekaj negativnih sprememb – refleksi so počasnejši, motorične sposobnosti začnejo nekoliko pešati, težje se tudi spoprimemo z vsemi spremembami, ki jih prinaša tehnološki napredek.

Tako se izkušen voznik kar naenkrat lahko znajde v novih okoliščinah. Sicer opremljen z neprecenljivimi izkušnjami lahko začne dvomiti vase, saj se promet na naših cestah ves čas spreminja – nova pravila, nove avtomobilske tehnologije in še več prometa. In ko se pojavita negotovost in strah, začne pešati tudi varnost za volanom.

»Z leti nam vsem voznikom pešajo moči, vendar se ta proces dogaja na vseh področjih življenja, zato spremembe pri sebi težje opazimo. Naš sistem je tak, da na voznika po opravljenem vozniškem izpitu popolnoma pozabimo, kar ni prav. Osvežitvena vožnja je zato pravi način za ohranjanje vozniške kondicije in znanja tudi v zrelih letih.« (Manuel Pungertnik, AMZS učitelj vožnje in inštruktor varne vožnje)

Osvežitev znanja za več samozavesti za volanom

Tako kot na vseh področjih v življenju velja tudi za vožnjo avtomobila: znanje je treba nadgrajevati z novimi podatki in novimi priporočili. In če kje, je pri voznih spretnostih to še toliko pomembnejše – avtomatika je v vožnji sicer pogosto dobrodošla, vendar je to lahko tudi past, v katero se ujamejo ravno tisti najbolj izkušeni. In ko se z nezavednimi odločitvami vozimo po cestah, lahko nevede vedno znova ponavljamo enake napake.

Zato je smiselno, da pod strokovnim vodstvom presekamo to avtomatiko in preverimo, kako lahko izboljšamo svoje vozne sposobnosti.

V ta namen so v Zavarovalnici Triglav organizirali brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše z inštruktorjem. To je enkratna priložnost za pridobivanje novega znanja o prometu in za osvežitev vozniške spretnosti. Tako boste spet pridobili nekaj samozavesti za volanom.

Zakaj bogate vozniške izkušnje niso dovolj? Spreminjajo se cestnoprometni predpisi in prometna infrastruktura, avtomobili so vse bolj tehnološko dovršeni, promet pa vse bolj dinamičen. Mnogo razlogov, da se za volanom ne znajdete več tako, kot ste se nekoč. To pa vpliva na varnost v prometu: najprej vas samih, pa tudi sopotnikov in vseh drugih udeležencev v prometu.

Osvežitvena vožnja je namenjena voznikom, starejšim od 60 let. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Kaj je osvežitvena vožnja?

Osvežitvena vožnja je namenjena voznikom, starejšim od 60 let. Prijave potekajo od 12. junija do 30. julija 2022. Med vsemi prijavljenimi kandidati bodo pri Zavarovalnici Triglav izžrebali 150 voznikov, ki bodo svojo vožnjo osvežili v dveh korakih:

Z brezplačno osvežitveno vožnjo z izkušenim AMZS-jevim učiteljem varne vožnje v enem od naslednjih mest: Ljubljana, Kranj in Celje. Učitelj varne vožnje bo opazoval vašo vožnjo in se na koncu pogovoril z vami. Z njim boste lahko razrešili vse svoje morebitne vozniške dileme. Vožnje bodo potekale konec avgusta in v začetku septembra 2022.

Vsak izmed 150 izžrebanih voznikov se bo udeležil tudi treninga varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Trening bo vodil učitelj vožnje, s katerim boste že vozili po mestu, tako da bosta lahko dopolnila osveženo znanje. Trening bo potekal v majhnih skupinah v začetku oktobra 2022.

Obe izkušnji sta brezplačni.

»Presenetile so me tiste napakice, ki jih sam nisem opazil«

Marjan, kandidat na ponovni izpitni vožnji, je pred kratkim osvežil svoje znanje za volanom in s pomočjo inštruktorja preveril, katere so tiste napakice, ki se mu med vožnjo največkrat ponavljajo. Preverite njegovo izjavo:

Kot smo že omenili, je prav ta vožnja na pamet lahko ena od pasti izkušenih voznikov. »Ker bomo z vozniki obiskali tudi AMZS Center varne vožnje na Vranskem, bodo res občutili, kakšne so lahko posledice take vožnje – tokrat v varnem okolju,« je razložil Marko Bračič, eden od učiteljev vožnje, ki vas bo spremljal na osvežitveni vožnji.

FOTO: Zavarovalnica Triglav

»Pri starejših voznikih je pomembna vozniška kondicija, torej nabiranje kilometrov. Nedeljska vožnja ali dve nedeljski vožnji na mesec sta premalo in kmalu se pokažejo težave pri prestavljanju, sunkovitem zaviranju, pravilni uporabi sklopke. Vse to bo tudi del osvežitvene vožnje in na koncu te izkušnje bomo vsi ZMAGOVALCI,« pa je ob tem povedal še inštruktor Darko Daljević.

Ste pripravljeni osvežiti svoje vozniško znanje? Opogumite se in se prijavite, da boste opremljeni z novim znanjem in suvereno vožnjo kos tudi zahtevnim prometnim situacijam.

