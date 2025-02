Panda je zrasla, a je še vedno majhna

Če je katero evropsko avtomobilsko podjetje slovelo po majhnih avtomobilih, je bil to Fiat. V sodobnih časih je uspelo Italijanom ta sloves skoraj neverjetno zapraviti. Ko je že kazalo, da jim ni več pomoči, so se le zdrznili in se vrnili k svojemu bistvu. Zdaj pošiljajo na trg novo, grande pando. Pričakovano je nekoliko zrasla, a je na srečo še vedno majhen avtomobil. Z dizajnom, ki so ga pripravili v hišnem studiu Centro Stile v Torinu, so se deloma poklonili prvi pandi.

Fiat je prvo pando pripravil leta 1980, najprej so jo predstavili takratnemu predsedniku republike Sandru Pertiniju. To je bil avtomobil, ki naj bi nadaljeval tradicijo proizvajalca modelov za množice, podjetja, ki je motoriziralo Italijo (deloma tudi Jugoslavijo). Recimo, da so si želeli ponoviti uspeh avtomobilov, kot sta bila cinquecento in topolino.

Prva panda je v dolžino merila manj kot 3,4 metra. FOTO: Fiat

Dizajn so naročili pri Giorgettu Giugiaru (z njim je delal Aldo Mantovani), ki si je zamislil še danes legendarno karoserijo z ravnimi ploskvami, razmeroma velikimi stekli, znotraj prostorno, pa čeprav je panda v dolžino merila manj kot 3,4 metra. Naš novinarski kolega Andrej Krbavčič je nekoč zapisal, da je prva panda dajala bolj skandinavski kot italijanski vtis. Tudi notri so bile sedežne obloge tanke, da je le bilo dovolj prostora še zadaj. Panda prav gotovo velja za enega največjih Giugiarovih dosežkov, čeprav vemo, da je še bolj zaslovel s pripravo prvega Volkswagnovega golfa.

Prva je vztrajala četrt stoletja

Panda je bila majhen in lahek avtomobil (na začetku je imela maso komaj 700 kilogramov), najprej z dvovaljnim bencinskim motorjem, kasneje še z nekaj večjimi agregati, štirivaljniku z osmimi ventili so dali pomenljivo ime fire, ogenj, bil je kar priljubljen.

Pripravili so tudi izvedbo na štirikolesni pogon, razvili so jo v podjetju Steyr Puch. Menda zaradi nizko postavljenega diferenciala ni bila pripravna za hudo razdrapane terene, kvečjemu za dober vlek na zasneženi normalni cesti. Panda 4 x 4 trekking mi je bila posebej všeč, zlasti v sivomodri ali temno zeleni barvi, a je bila takrat tudi rabljena še draga, precej bolj kot nekaj let stari običajni modeli. Je pa vse starejše pande rada napadala rja, kar se je v tistih časih dogajalo še kakemu njenemu tekmecu.

Prva panda je s posodobitvami vozila dolgo, skoraj četrt stoletja. Druga izdaja, ki je bila nared v prvih letih novega tisočletja, je imela vendarle več zaobljenih linij, temu dizajnu so rekli squircle, kot kombiniranje pravokotnih in okroglih linij. Pando so takrat hoteli preimenovati v fiata gingo, a je niso, ker je protestiral Renault, češ da je ime preveč podobno neposrednemu tekmecu twingu.

Malce je panda seveda zrasla, a je bila še vedno pripravno majhna. Namesto trivratne je postala petvratna. Znotraj so umetelno pripravili visoko postavljeno in nadvse priročno prestavno ročico. Izbrana je bila za evropski avto leta. Pripravili so celo vrsto posebnih izvedb, tudi tisto za reli Dakar 2007, na dizelski pogon.

Druga generacija pande je nastajala na Poljskem. FOTO: Gašper Boncelj

To so bili časi, ko je priljubljenost dizelskega motorja v Evropi rasla, celo v majhnih avtomobilih je bil na voljo. Ne vem, kdaj natančno ga je panda dobila prvič, a se dobro spomnim testnega primerka s tako imenovanim multijetom, štirivaljnim dizlom s prostornino 1,3 litra. Nenavadno za tak motor ga je bilo za večji navor treba kar pognati v vrtljaje, ampak poraba je bila vsaj v dvokolesno gnani izvedbi ugodna, kake štiri litre na sto kilometrov.

Italijani jo radi vozijo tudi na plin

Pando so v drugi generaciji izdelovali v Fiatovi tovarni na Poljskem. Za tretjo iz leta 2012 so proizvodnjo vrnili v Italijo, se je pa oblikovno zdela bolj nadgradnja druge. Podjetje je takrat vodil finančni čarovnik Sergio Marchionne in ga spretno združil z ameriškim Chryslerjem.

Fiat kot simbol podjetja, ki zna izdelovati majhne avtomobile, se je res zamajal, ko je Marchionne leta 2018 (za marsikoga nerazumljivo) opustil fiata punta, ki je bil nekoč najbolje prodajani avtomobil v Evropi sploh. Panda se je po tihem obdržala, tako kot še bolj prestižni in novodobni 500. Še naprej se je kar solidno prodajala, posebej v Italiji, kjer je pogosta tako na cestah valovite Toskane kot na serpentinah na prelazih v Dolomitih. Italijani pando radi vozijo tudi na plin. Tretja panda bo vsaj doma še kar živela, po zahtevi EU so ji nedavno posodobili asistenčne varnostne sisteme, proizvodnja v Pomiglianu d'Arcu je potrjena do leta 2029. Nekateri ji zdaj rečejo pandina.

Fiat grande panda ob lanskem razkritju. FOTO: Massimo Pinca Reuters

Tudi zato, ker je glavna tema trenutno povsem nova panda, ki se imenuje grande panda. Seveda je skladno z imenom zrasla, a je s štirimi metri še vedno majhen avto. Z dizajnom, ki so ga pripravili v hišnem studiu Centro Stile v Torinu, so se deloma hoteli pokloniti prvi pandi. Ima nekaj posebnosti, denimo kvadratna sklopa svetečih diod za luči ter velika napisa znamke Fiat in v pločevino vtisnjeni napis modela na strani. Notranjost vsaj po fotografijah deluje preprosto, vendar tudi živahno.

Obeta se še giga panda

Fiat je zdaj del velike skupine Stellantis, ta pa v novih časih svoje modele mnogih znamk pripravlja na tako imenovanih skupnih večenergijskih osnovah. To pomeni, da imajo lahko modeli bodisi električni bodisi klasični pogon. V prvem primeru bo imela panda električni motor z močjo 83 kW in baterijo s katodo iz litij-železovega fosfata z zmogljivostjo 44 kWh, napovedujejo tudi poseben izvlečni kabel za polnjenje. Uradni doseg je 320 kilometrov, realno bo verjetno kar nekaj manjši, a le precej večji, kot ga je nekoč s 100 kilometri zmogla fiat panda elettra. Tista je bila bolj demonstracijski poskus, tako kot panda hydrogen na gorivne celice.

Novo pando izdelujejo v tovarni v Kragujevcu. c Zorana Jevtić/Reuters

Hibridna izvedenka ima 1,2-litrski turbo bencinski trivaljnik (moč 74 kW) in mali električni motor v samodejnem menjalniku. Ta bo verjetno pritegnila več kupcev, zaradi cene pa še česa.

Grande panda nastaja v Srbiji, v tovarni v Kragujevcu, ki je bila nekoč domovanje Zastave in je zrasla na Fiatovi tehniki. Seveda si od modela, ki meri na mnoge trge (tudi na našega od poletja), obetajo veliko, s prejšnjim fiatom 500L niso dosegali ravno velikih proizvodnih količin.

Poleg pandine in grande pande se po pisanju italijanskega avtomobilskega spletnega portala Quattroruote, ki ima o Fiatu vselej največ informacij, napoveduje še giga panda, malce večja izvedba, s katero bi to res postala družina.