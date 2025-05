Pet mitov o priključnih hibridih, ki so zelo daleč od resnice

Sanjate o avtomobilu, ki vam bo ponujal brezskrbnost, udobje, varnost in popolno sožitje z vašimi vrednotami o vožnji, ki je bolj prijazna do narave? Ste razmišljali o e-mobilnosti in nekako ugotovili, da ni čisto v skladu z vašo vsakodnevno cestno rutino in bi bila nemogoča izbira tudi zato, ker nimate možnosti, da bi vzpostavili svojo lastno domačo polnilnico?

Čeprav na prvi pogled mislite, da za vas ni prave zelene rešitve, se morda motite. Če spadate med tiste voznike, ki se ne želijo prilagajati posebnostim električnega avtomobila, potem je najboljša alternativa za vas priključni hibrid. Zakaj gre? To je avto s pogonom, ki lahko teče samo na elektriko, na daljših poteh pa se vključi tudi bencinski motor. To pomeni, da vam prihrani čas in skrb za polnjenje baterije, hkrati pa zagotavlja tudi velike prihranke.

A okoli priključnih hibridov obstaja cel kup govoric in mitov. Preverili smo, koliko res držijo.

MIT št. 1: Priključni hibridi so dragi, dodaten vložek se mi ne splača!

Drži, da so priključni hibridi dražji za izdelavo, ker imajo bencinski (v redkih primerih tudi dizelski) motor in hkrati še električnega, ki lahko deluje samostojno ali sočasno z bencinskim. Ni pa nujno, da to velja tudi za kupce. V aktualni ponudbi znamke Volkswagen pri modelih Golf, Tiguan in Passat imajo priključni hibridi enako ceno kot primerljivo zmogljivi modeli s klasičnim (bencinskim) motorjem.

Vaša ključna beseda za pametno izbiro je eHybrid. Pri Golfu eHybrid vas bo za 32.713 evrov brez odrekanja in prilagajanja popeljala do prednosti obeh svetov: električnega z dosegom do 143 kilometrov in hibridnega s skupnim dosegom več kot 800 kilometrov.

Golf eHybrid ima bencinski motor s 110 kilovati moči in električnega s 85 kilovati moči, sistemska moč je 150 kilovatov (204 konjske moči), tako gnan Golf eHybrid pa do stotice pospeši v le 7,2 sekunde! Enak pogon je na voljo tudi v Passatu eHybrid za 39.188 evrov in Tiguanu eHybrid za 39.640 evrov.

Priključni hibrid se splača in ne zahteva dodatnega vložka!

Več o izjemni ponudbi priključnih hibridov Volkswagen na naslednji povezavi: Akcijska ponudba priključnih hibridov | Volkswagen ponudbe in promocije

Passat eHybrid FOTO: Volkswagen

MIT št. 2: Priključni hibridi so nesmiselni, saj imajo dva motorja in dve energijski shrambi!

Ne drži! Dvojni pogon in dvojna energijska shramba imata številne prednosti, le izkoristiti jih je treba. Z rednim polnjenjem baterije 19,7 kWh v Golfu, Passatu in Tiguanu eHybrid boste lahko dnevno prevozili od 128 do 143 kilometrov zgolj na elektriko. Ponoči boste baterijo v 12 urah napolnili prek običajne 220V-vtičnice in v nov dan zapeljali s svežo zalogo energije in polnim električnim dosegom.

Če imate doma ali v službi polnilnico na izmenični tok z močjo 11 kilovatov, boste baterijo napolnili v le dveh urah in pol.

Na daljših poteh pa vam bo dvojna energijska shramba (40-litrska posoda za gorivo in polna baterija 19,7 kWh) v vseh treh modelih prišla še kako prav, saj bo zagotovila skupen doseg več kot 800 kilometrov brez vmesnih polnjenj elektrike in goriva.

Ena od tehnoloških posebnosti Volkswagnovih priključnih hibridov je tudi možnost polnjenja preko hitrih polnilnic na enosmerni tok (CSS). Polnjenje je mogoče z močjo do 40 kilovatov in v zgolj 26 minutah boste baterijo lahko napolnili do 80 odstotkov ter tako pridobili vsaj 100 kilometrov električnega dosega.

MIT št. 3: Priključni hibridi so pesek v oči, saj nimajo nikakršne veze z okoljsko prijaznostjo!

Ne drži! Če baterijo priključnega hibrida redno polnite, se med tednom v službo in po opravkih lahko vozite popolnoma brez izpustov CO 2 . V tem primeru priključni hibrid deluje kot pravi električni avto. Obenem velja, da priključni hibrid tudi z izpraznjeno baterijo deluje kot hibrid, torej v mešanem ciklu pogona na bencin in elektriko, kar pomeni, da porabi manj kot klasičen avto z bencinskim motorjem.

Tiguan eHybrid FOTO: Volkswagen

MIT št. 4: Vozniki ne polnijo baterij, zato porabijo celo več kot bencinski avtomobili!

Da bi izkoristili tehnični in varčevalni potencial priključnega hibrida, je baterijo priporočljivo redno polniti. Verjamemo, da to ni preveč zahtevno, saj zadošča že dostop do običajne 220V-vtičnice in baterija se bo vsak dan sproti napolnila v nočnem času. Med vožnjo pa se bo baterija polnila s pomočjo zaviranja/rekuperacije odvečne energije in bo tudi na ta način zniževala porabo goriva.

MIT št. 5: Priključni hibrid ni ne električen niti bencinski avto. Dejansko je »kar nekaj«!

Priključni hibrid je avto, s katerim lahko svoje vsakodnevne vožnje opravite z vožnjo samo na elektriko in na ta način veliko prihranite. Na daljših poteh pa vam bencinski motor omogoča večji doseg, brezskrbnost in neodvisnost od infrastrukture polnilnic. Ta kombinacija vam tako prinese bolj varčno vožnjo tudi na daljših poteh.

Priključni hibrid je pametna izbira za vse, ki želite uživati v popolni brezskrbnosti in obenem izkoristiti prednosti električne vožnje. Kratke vsakodnevne poti boste opravili brez emisij, daljše razdalje pa brez skrbi glede dosega. In še dodatni bonus: občutni prihranki pri porabi goriva. Z vidika udobja, varnosti, ekonomičnosti in skrbi za okolje je to odlična nadgradnja klasičnega vozila. Smo vas premamili? Preverite ponudbo priključnih hibridov Volkswagen.

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Slovenija