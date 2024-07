Petdesetletnik je spet v spodobni formi

Volkswagnov golf je legenda, za katero se je zdelo, da v osmi generaciji prvič nekako popušča, tudi zaradi nekaterih potez v ureditvi notranjosti. Zdaj, ko je na trgu že kar pet desetletij, so te deloma izboljšali, golf pa še naprej izstopa z voznimi lastnostmi, v pričujočem primeru še posebej s pogonom.

ℹVolkswagen golf R-line 1.5 eTSI Zastopnik: Porsche Slovenija Cena: 34.248 evrov Euro NCAP (2022): ***** Izpust CO 2 : 123 g/km

Notranjost je še precej digitalna, a so to nekoliko izboljšali. FOTO: Gašper Boncelj

Golfa osme generacije so letos prenovili in vsaj deloma odpravili nekatere hibe. V notranjosti so na sicer odličen, ravno prav odebeljen volanski obroč vrnili fizične tipke, kar podpiram. Popravili so večfunkcijski zaslon, kjer sta drsnika za glasnost avdio in jakost klimatske naprave izboljšana, tudi osvetljena. A to še vedno ni čisto to, sam sem srednje rasti in sedim precej naprej, tako da mi volanski obroč malce zakriva del velikega sredinskega zaslona. Če bi bila tam intuitivna kolesca ali gumbi, bi bilo vse skupaj bolje.

Slog je umirjen, kar ni slabo. FOTO: Gašper Boncelj

Golf je bil vselej simbol visoke kvalitete v vseh pogledih, zdaj pa v notranjosti najdemo kak kos plastike, ki ni najboljša, osebno mi tudi izvedba v slogu klavirskega laka, na kateri se poznajo prstni odtisi, ne ugaja.

Zato pa avtomobil še naprej ponuja vrhunsko sedenje, v izvedbi R line in z nekoliko bolj športnima sprednjima sedežema še posebej; tudi po daljši vožnji voznik iz njega vstane dokaj spočit.

Golf ni velik avtomobil, kot petvratna kombilimuzina meri 438 cm. FOTO: Gašper Boncelj

Zadaj in v prtljažniku je golf korektno prostoren, ampak ne več kot to. Zunanja podoba je dobila nekaj smiselnih lepotnih popravkov, predvsem ni več tistih navideznih zadnjih izpuhov v difuzorju. Od zunaj deluje malce zadržano, pa sploh ne dolgočasno, daje vtis nekakšne brezčasnosti.

Čeprav so na predstavitvi veliko poudarka namenili priključnemu hibridu, ki ima menda zelo velik doseg samo na elektriko, smo tokratnega golfa na preizkus dobili z motorjem z blago hibridno tehniko (oznaka e-TSI). Glavni je bencinski štirivaljnik, v izvedbi z močjo 110 kW in največjim navorom 250 Nm v širokem območju od 1500 do 3500 vrtljajev na minuto. Pri speljevanju in majhni hitrosti ga podpira zagonski alternator, zaviranje in vožnja brez dodajanja plina pa se izkoriščata za polnjenje litij-ionske baterije. Za prenos na sprednji kolesi skrbi sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama. Ko avto stoji v funkciji auto hold, včasih po pritisku na plin počaka kak hipec, potem le spelje. Ampak kasneje ni več nobenega cukanja, ki smo ga včasih zaznali pri samodejnem menjalniku v navezi z bencinskim pogonom. Primerno in povsem gladko gre po prestavah navzgor ali navzdol, voznik pozabi, da sploh ima menjalnik.

Zadaj je korektno prostorno. FOTO: Gašper Boncelj

Motor je zelo odziven, kolikor toliko zmernemu vozniku se nikoli ne bo zdel podhranjen. Tudi slišite ga le malo, ne vem, ali je razlog tiho delovanje, zvočna zatesnjenost ali oboje. Poraba? Po tovarniških podatkih je povprečje 5,4 litra na 100 kilometrov, ki se mu presenetljivo lahko približate že na avtocestni vožnji. V zmernem tempu po magistralnih cestah (hitrost okoli 60 km/h) sem jo vsaj po računalniku spustil na le 4,7 litra. Tudi po mestu jo z nekaj truda lahko držite pod 6 litri. Res smo golfa vozili v toplem delu letu, ampak to ni slabo, sploh ne.

Golf je že v osmi generaciji in je s prenovo dobil nekaj smiselnih izboljšav. FOTO: Gašper Boncelj

K dobremu pogonu se podata tudi zelo natančen volanski mehanizem in športno, a ne pretrdo podvozje. Ob vsem tem lahko še enkrat zapišem, da bi bilo za vse, ki se ne morejo upreti športnim terencem, smiselno, da pred tem sedejo v takšen klasični avtomobil in se z njim vsaj popeljejo. Morda ne bodo začutili nič, morda pa ...