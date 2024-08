Plejada športnih terencev, a med njimi še kaj drugega

Avtomobilska industrija svoje modele pripravlja precej vnaprej in seveda ne more točno vedeti, kako se bodo stvari odvijale na trgu čez štiri ali pet let. Tako tudi ni bilo mogoče predvideti vsaj trenutno precejšnjega zastoja v prodaji električnih avtomobilov. Prav ti bodo med jesenskimi novostmi, med temi bo kot zadnja leta vselej veliko športnih terencev, našla pa se bo celo kakšna manjša klasično gnana novost. Pred vami je pregled novosti do konca leta, verjetno nam je kaka ušla, a le verjamemo, da smo zajeli večino.

Morda je prav, da ta približni pregled začnemo z manjšimi avtomobili, čeprav se kot novost zdijo vse bolje redki. Kot da jih ljudje ne bi potrebovali, kar seveda na drži. Med kitajskimi avtomobilskimi proizvajalci se je v Evropi in tudi v Sloveniji doslej najbolj uveljavil MG, proizvajalec z imenom nekdanje britanske znamke, ki je zdaj že dolgo v lasti kitajske državne korporacije SAIC. Konec septembra ali v začetku oktobra začnejo prodajati model MG3 hybrid+. Za ta model z dolžino 411 centimetrov, ki je, recimo, tekmec hibridne izvedbe renaulta clia ali toyote yarisa, napovedujejo majhno porabo; glede cene so bili ob našem povpraševanju še skrivnostni, a imamo občutek, da bo prav ta njihov adut.

Citroën C3 FOTO: Gašper Boncelj

Citroën je dolgo pripravljal novega malega tekmeca, citroëna C3, avtomobil, ki ima v sebi malce športnega terenca. Dolg je skoraj točno štiri metre, zaznamuje ga všečna preprosta ideja zunanjega in notranjega oblikovanja. Testne vožnje bencinske izvedbe, katere cena naj bi se začela pri 16 tisočakih, bodo že septembra, nekoliko pa se znova odmika prihod električne izvedbe (cena pred subvencijo od 25 tisoč). Upamo, da ne preveč, saj so ta avtomobil res dolgo pripravljali.

Oktobra bo na drugi strani cenovne palete čas za novega najmanjšega BMW serije 1, še naprej s sprednjim pogonom, bo pa za malenkost daljši kot doslej (436 cm). Pravijo, da so v notranjosti boljši materiali, manj je gumbov in stikal, zato pa večji ukrivljeni zaslon. Na voljo bodo različno močni bencinski pogoni, še naprej tudi dizelski motor, vselej bo menjalnik samodejni. Cene se bodo začele pri 36 tisoč evrih.

BMW serije 1 FOTO: BMW

Športni terenci obvladujejo trg

BMW serije 1, to bo četrta generacija, je na trgu približno dvajset let, podobno kot Kijin predstavnik kia picanto. Razen tega in dejstva, da gre pri obeh znamkah za vstopni model, pa prav veliko skupnega nimata. Picanto je mini avtomobil, dolg nekaj manj kot 3,7 metra. Znotraj je konkretno izboljšan, ima nove asistenčne sisteme, pogon je samo na bencin (dva različna motorja), z ročnim ali robotiziranim samodejnim menjalnikom. K nam predvidoma pripelje konec leta.

Že prej, konec oktobra ali novembra, bo imela Kia pomembno novost med električnimi izdelki, to bo popolnoma nov model kia EV3, mali SUV. Medosje meri 268 centimetrov, toliko kot pri precej večjem klasičnem športnem terencu kii sportage. To mu glede na dolžino 4,3 metra prinaša zelo solidno prostornost. Imel bo dve bateriji, sprednji ali štirikolesni pogon. Izdelovali ga bodo v Južni Koreji, to še ne bo poceni električni avtomobil.

Kia EV3 FOTO: Gašper Boncelj

Že konec septembra naj bi prišel na trg KGM (nekdanji ssangyong) torres v električni izvedbi. To bo 4,7 metra dolg SUV s sprednjim pogonom in baterijo s 73 KWh. Malce zatem bo čas za novo generacijo klasično bencinsko spredaj gnanega manjšega križanca tivoli iste znamke. Kitajski Geely bo konec oktobra pri nas predstavil klasično gnanega SUV geelyja starraya, ob koncu leta še električnega galaxyja E5. Prej smo omenili MG, ta bo jeseni prav tako ponudil več novosti med športnimi terenci, bodisi hibridne bodisi priključnohibridne (modele ZS, HS, HS).

Opel grandland FOTO: Opel

Še en nov SUV bo predstavil Renault, in sicer model symbioz, ki ga po velikosti uvrščajo med capturja in australa. V pogonskem smislu bo bencinsko-električni samopolnilni hibrid. Pozno jeseni bo čas tudi za novega beemveja X3, doslej dokaj priljubljenega športnega terenca, jasno za tiste, ki imajo dovolj pod palcem. Dolg bo 475 centimetrov, z bencinskim, dizelskim in priključnohibridnim pogonom.

Hyundai santa fe FOTO: Hyundai

Še smo pri modelih SUV, ki pač obvladujejo trg. Že zgodaj jeseni bo Hyundai k nam pripeljal povsem novega največjega santa feja, z novo podobo, polno ostrih robov, kar zadeva pogon, pa to ne bo več dizelski avtomobil, ampak bencinsko-električni hibrid ali priključni hibrid. Še malce večji, a prav tako z zelo oglato, drugačno podobo, je že septembra pri nas na voljo Toyotin legendarni veliki terenec land cruiser – z dizelskim motorjem! Ta pogon bo poleg priključnohibridnega imel tudi za oktober načrtovani največji Mazdin športni terenec CX-80.

Toyota land cruiser FOTO: Toyota

Vprašanje, kaj bo z Alfo in Oplom

Povsem električen bo to jesen renault scenic e-tech electric, ki nosi ime legendarnega in nekoč zelo uspešnega enoprostorneža. Dolg je 447 centimetrov, lahko ima baterijo z zmogljivostjo 60 ali 87 kWh, cena pa je že znana, odvisno od baterije bo znašala od 43 do 49 tisoč evrov.

MG3 FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Prav tako bo lahko povsem električen novi peugeot 5008, podaljšana izvedba peugeota 3008, a je treba dodati, da gre za večenergijsko platformo skupine Stellantis, kjer je poleg električnega na voljo še bencinski ali priključni hibrid. Iz te skupine je tudi Opel, ki do konca leta načrtuje kar dva športna terenca: novo, precej večjo izvedbo modela grandland (dolžina 467 cm) in povsem nov manjši SUV, ki oživlja nekdanje ime frontera. Oba bosta imela električni in bencinski (hibridni) pogon. Podobno velja za fiata 600, ki je neke vrste manjši križanec, konec leta pa bodo pri tej znamki začeli sprejemali naročila za (najprej električno) izvedbo nove Fiatove grande pande. Naročiti bo mogoče tudi alfo romeo junior, doslej najmanjšega športnega terenca slovite znamke, ki bo prav tako imel možnost različnih pogonov.

Ford explorer FOTO: Gašper Boncelj

Septembra k nam pripelje dolgo pričakovani električni ford explorer, oblikovno prepoznaven SUV, ki je sicer pripravljen s Volkswagnovo električno tehniko (sprednji ali štirikolesni pogon, baterija s 77 ali 79 kWh). Decembra bo tu še kupejevska izvedba tega avtomobila, ki je samostojni model z imenom ford capri.

Koncern Volkswagen predvsem z elektriko

Po prvi polovici leta, ko je koncern Volkswagen poslal na trg veliko množičnih klasično gnanih novosti, ima jeseni in v začetku zime v načrtu predvsem električne novosti. Volkswagen ID.7 bo po limuzini razširjen še na karavansko izvedbo tourer. Zadnja leta uspešna znamke Cupra bo imela na trgu atraktivni električni kupejevski SUV, cupro tavascana, Audi pa pripravlja prvi model z nove, veliko bolj zmogljive premijske električne platforme, to bo audi Q6 e-tron (baterija s 94 kWh, zadnji ali štirikolesni pogon, 800-voltna električna arhitektura), ki bo seveda konkretno drag. Morda ugledamo še kakega električnega porscheja macana, ki je tudi pripravljen na tej osnovi.

Audi Q6 e-tron FOTO: Audi

Na trgu se bo pojavil še kakšen zanimivo oblikovan avtomobil. Renault rafale, kombinacija kombilimuzine, SUV in kupeja, je sicer med kupce že krenil kot hibrid, novembra pa prihaja še kot bolj zmogljivi priključni hibrid. Precej klasično športnost (zmogljivi bencinski priključni hibrid) bo novembra zaznamoval BMW serije 5 z značko M, tako limuzina kot karavan. Hyundai pa bo prav tako kmalu pokazal električnega športnega ioniqa 5 N.