Posebnosti in izzivi skupnih platform

Že dolgo nazaj so avtomobilska podjetja v iskanju stroškovnih sinergij začela razvijati tako imenovane skupne platforme, na katerih z nekaj prilagoditvami izdelujejo podobno velike modele. S prihodom električnih avtomobilov so se tu stvari deloma spremenile, strategije so različne, nekateri imajo osnove le za električne modele, drugi platforme, prilagodljive za vse vrste pogonov, tretji kombinirajo eno in drugo. Za zdaj je težko reči, katera usmeritev je bolj smiselna, vse skupaj je seveda povezano tudi s tem, kako hitro ali morda počasneje od pričakovanj se bo uveljavila električna mobilnost.