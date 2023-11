Poslovili bi se od kobalta

V prispevku preberite:

Baterija je najpomembnejši del električnega avtomobila, predstavlja velik del njegove cene, od njene zmogljivosti je odvisen doseg, tudi sposobnost polnjenja. Doslej so po kemijski sestavi prevladovale litij-ionske, za katere so potrebni litij, nikelj in kobalt. Zdaj se uveljavljajo nove zasnove, pri katerih se poskušajo izogniti kritičnim surovinam. Zdi se, da tudi tu Kitajska močno vodi, Evropa pa ji poskuša nekako slediti. Zakaj so nove kemijske strukture dobrodošle? Kakšne načrte ima v Evropi vodilno svetovno podjetje, kitajski CATL? Kje v vzhodni Evropi utegne nastati največja proizvodna lokacija? Kaj pa načrtuje švedski Northvolt?