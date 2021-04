Prestižnež z novim pogonom

V novih časih ne gre brez velikanskega zaslona, ki pravzaprav zajema tri prikazovalnike, enega ima povsem zase tudi sovoznik. FOTO: Daimler

108 kWh

je zmogljivost akumulatorskega sklopa

521 cm

je dolg električni EQS

350

tipal za različne namene je lahko vgrajenih

EQS v dolžino meri 521 centimetrov. FOTO: Daimler

EQS ima lahko zadnji ali štirikolesni pogon, hvali se z velikim dosegom. FOTO: Daimler

Nova osnova, s katere bodo pripeljali še drugi večji električni mercedesi.

Zadnji ali štirikolesni pogon, kasneje še posebej močna izvedba.

Futuristična zasnova sprednjega dela notranjosti.

Akumulatorski sklop iz litij-ionskih celic, ki naj bi imele za četrtino večjo energijsko gostoto in manjšo vsebnost kobalta. FOTO: Daimler

Pravzaprav navedba v podnaslovu ni najbolj prava, EQS ni ravno izvedba, v bistvu je to zelo nov in drugačen avtomobil od klasično gnanega razreda S, ki so ga v najnovejši izdaji razkrili lani. Po svoje naj bi bil EQS za slovito znamko iz Stuttgarta začetnik nove dobe.Tako kot še kak drug nemški premijski proizvajalec je Mercedes že pred časom napovedoval velike spremembe v smeri električnega pogona, pa se potem niso zgodile. V mislih imamo model EQC izpred dobrih dveh let, ki je speljeval počasi, podjetje je z njim vzbujalo vtis, da še vedno ni povsem osredotočeno na elektriko.Zdaj dajejo občutek, da bo z modelom EQS drugače. Seveda ta električna admiralska ladja, tako kot že model s klasičnim pogonom, ni izdelek za množice, nikoli ni bil. Vendarle pa z njim kažejo, kaj pri novem pogonu zmorejo. Že njegova pojava je pripravljena tako, da bi čim lažje rezal zrak, po zatrjevanju snovalcev je količnik upora z 0,20 najnižji pri kakem proizvodnem avtomobilu doslej.V dnu več kot petmetrske limuzine (natančno 521 centimetrov) je doslej najbolj zmogljiv sklop litij-ionskih akumulatorjev, konkretno gre za 108 kWh, kar naj bi mu po uradnih meritvah z enim napolnjenjem zagotavljalo doseg 770 kilometrov. Tudi če je realno manj, bo to moralo biti kar veliko. Na voljo bo tudi malce manjša izvedba akumulatorja, v obeh primerih gre za kemično sestavo iz litijevih ionov, Nemci pa trdijo, da so energijsko gostoto glede na tisto v EQC povečali za četrtino. Na katodnem delu akumulatorske celice so vsebnost kobalta, katerega pridobivanje je sporno, zmanjšali na 10 odstotkov.EQS je pripravljen na novi osnovi, s katere bodo v prihodnje zapeljali še drugi srednji in večji električni mercedesi. Lahko ima zadnji ali štirikolesni pogon, v prvi izvedbi ima zadaj električni motor z močjo 245 kW, v drugi pa še enega spredaj, skupna moč obeh je 385 kW. Sistem delovanja je urejen s 400-voltno napetostjo. Kot pravijo, bodo pripravili še eno zelo močno izpeljanko, pri kateri bo moč pogona kar 560 kW.Seveda so na voljo različni načini polnjenja, najhitrejše z enosmernim tokom lahko doseže moč 200 kW. Poudarjajo tudi široke možnosti nastavljanja rekuperacije energije. Tako spredaj kot zadaj ima avtomobil serijsko zračno vzmetenje, kolesa na zadnji premi se prav tako lahko krmilijo, konkretno do 4,5 stopinje.V kabini to tudi ni razred S s prilagoditvami, ampak je zlasti za volanom nekaj zelo drugačnega, še posebej z opcijskim velikim ukrivljenim zaslonom, ki obsega vso armaturno ploščo, z malce pretiravanja, sega skoraj od vrat do vrat. Ta nimajo okvirjev in se zelo umetelno (skoraj sama) odpirajo.Ob manjših previsih, ki jih omogoča električni pogon, je medosna razdalja zajetna, kar 321 centimetrov. Fotografija odprtih vrat prtljažnika kaže, da gre pravzaprav v tem delu za kombilimuzinsko izvedbo, saj prtljažnik ni pregrajen od zadnjega dela kabine. Sicer v osnovi sprejme 670 litrov, kar je nekaj deset litrov več kot v klasično gnanem razredu S.EQS ima, odvisno od izvedbe, do 350 tipal, ki merijo oziroma zaznavajo najrazličnejše stvari, od razdalje, hitrosti, pospeška, do svetlobnih razmer, padavin, temperature, zasedenosti sedežev; v kabini s pomočjo učinkovitega filtra za trdne delce pripomorejo h kar najboljši kakovosti zraka. Drugače kot pred časom zdaj proizvajalci ob novostih manj govorijo o tem, koliko so se njihova vozila približala samodejni vožnji, pri Mercedesu so tokrat omenili le, da naj bi EQS ob določenih pogojih vožnje lahko sam vozil do hitrosti 60 km/h. Karkoli že ti pogoji pomenijo.Čeprav so pri Mercedesu verjetno prepričani, da je EQS najboljša električna limuzina na svetu, pa bodo kakega tekmeca morda le dobili. Pri Bloombergu se sprašujejo, ali jim bo uspelo na svojo stran bolj pridobivati voznike največje tesle S (ta je sicer manjša kot EQS), katere zmogljivosti sproti izboljšujejo, ali morda dosedanje uporabnike klasično gnanega mercedesa razreda S. Vsaj v ZDA se obeta še kak svež tekmec, kot na primer po podatkih sodeč zelo sposobni in nadvse elegantni lucid air, toda znamka Lucid se mora šele dobro zagnati in začeti serijsko izdelovati avtomobile.Mercedes EQS bo seveda nastajal doma, v Sindelfingnu v Nemčiji, prve avtomobile naj bi začeli dobavljati do konca poletja, takrat bodo znane tudi cene. Bomo videli, ali se letos kakšen že pojavi tudi pri nas.