Prihodnost, kot si jo zamišlja Renault

So koncepti, ki bolj ali manj točno napovedujejo prihodnje avtomobilske modele. So pa tudi koncepti, ki niso neposreden namig na avtomobil, ki bo jutri na trgu, temveč nakazujejo neko smer v prihodnosti, morda le izražajo razmišljanje, pogled na stvari. Takšen se zdi renault embleme, kot nekakšen razvojni laboratorij na kolesih, s ciljem kar najbolj zmanjšati emisije.

Pascal Tribotte, projektni vodja koncepta embleme, je dejal, da bo k Renaultovi načrtovani ogljični nevtralnosti, ki si jo je podjetje zastavilo za leto 2035, pripomogla cela vrsta dejavnikov: zasnova vozila, način proizvodnje, način uporabe, torej pogon, in seveda tudi konec njegovega življenja, s čimer se ukvarjajo v dejavnosti future is neutral, prihodnost je nevtralna.

Projekta vozila embleme so se lotili leta 2019 in se v nasprotju s pričakovanji namesto zelo majhnega avtomobila odločili, da bodo v teh okvirih poskušali pripraviti avtomobil, ki je prostoren, eleganten in lahko pelje daleč. Prvič so ga pokazali lani jeseni na razstavi v Parizu, zdaj so prav tam o njem in vseh zunanjih sodelavcih, ki so se z njim ukvarjali, povedali nekaj več.