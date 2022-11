Prostoren potovalnik in delovni konj

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

V bistvu gre za precej več kot le predstavitev še enega novega vozila – tretja generacija tournea connect je namreč prvi sad sodelovanja dveh avtomobilskih velikanov, Forda in Volkswagna, saj ima z VW caddyjem skupno platformo.

Pa ne samo platformo, ko sedite v novem tourneu connect – tudi če tega prej niste vedeli – prepoznate številne rešitve, ki močno spominjajo na caddyja, od volanskega obroča naprej. Ozadje za to je razumljivo, saj s skupnim razvojem in proizvodnimi linijami Ford in VW dosegata sinergijski učinek in posledično pocenitev celotnega proizvodnega cikla. Je pa obema proizvajalcema, ki sta seveda tudi konkurenta, ostalo še dovolj prostora pri dodajanju specifičnih rešitev, z oblikovanjem zunanjosti na čelu, tako da sta caddy in tourneo connect še vedno dovolj različna izdelka.

Digitalna upravljala so serijska le pri najbogatejšem opremskem paketu sport, sicer so doplačljiva. FOTO: Gregor Pucelj

Tako kot prejšnja generacija, je tudi novi tourneo connect na voljo v dveh dolžinah karoserije, krajši (4,5 m) in daljši (4,85 m), kar je v obeh primerih nekaj centimetrov več kot pri predhodniku. Obe izvedenki sta na izbiro s petimi ali sedmimi sedeži, seveda pa imata različno velika prostora za prtljago.

Pomembna novost je, da je širina drsnih bočnih vrat, v vsakem primeru so na obeh straneh karoserije, tolikšna, da tudi skoznje lahko naložite evropaleto, seveda če pred tem odstranite sedeže v drugi oziroma tretji vrsti. In s tem pridemo do verjetno najpomembnejšega razloga za obstoj takšnega vozila, kot je tourneo connect. Gre za njegovo vsestransko uporabnost in prilagodljivost, saj je med drugim namenjen večjim družinam, rekreativnim športnikom in njihovi opremi, raznovrstnim obrtnikom in nenazadnje tudi ljudem, ki so gibalno ovirani, saj je vozilo prilagojeno tovrstnim predelavam.

Dobrodošlo je, da so stranska drsna vrata na obeh straneh potniške kabine. FOTO: Gregor Pucelj

Na začetku prodajnega cikla v Sloveniji je novinec v ponudbi z 1,5-litrskim bencinskim motorjem (84 kW/114 KM) in 2,0-litrskim dizlom (90 kW/122 KM); s slednjim je na voljo tudi s štirikolesnim pogonom. Vse tri različice so serijsko opremljene s šeststopenjskim ročnim menjalnikom, dvokolesno gnana dizelska različica ima lahko tudi samodejni menjalnik. Čez dve leti pa napovedujejo še priključni hibrid.

Na voljo so trije paketi opreme (titanium, active in sport); že kot osnovni ima titanium konkretno zbirko varnostnih asistenčnih sistemov, sicer pa je tourneo connect na preizkusu Euro NCAP že dobil najvišjo oceno, pet zvezdic. Predvsem za poslovne uporabnike je pomemben podatek, da ima novi tourneo connect servisni interval na dve leti oziroma 30.000 prevoženih kilometrov in petletno jamstvo brez omejitve kilometrov.

Velika dvižna vrata prtljažnega prostora ne dopuščajo, da bi oblikovalci preveč sprostili fantazijo. FOTO: Gregor Pucelj

Vstopna cena se za krajšo karoserijsko izvedenko začne pri 29.050 evrih, za daljšo pa boste odšteli okroglih 700 evrov več. Sto naj bi jih prodali v polnem letu, če le bodo dobave.