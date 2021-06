Prostornejši brat iz družine ID

V prispevku preberite:

Svetovni avto leta 2021 je prestižni naslov, ki nalaga nekaj bremena tudi na nepristranskega preizkuševalca, pa čeprav se zaveda, da kaj takega, kot je najboljši globalni avtomobil, v resnici ne obstaja. Je pa priznanje, ki ga je dobil ID.4 kot drugi povsem električni volkswagen, nesporna podpora trendu, ki sliši na ime avtomobilska električna prihodnost.

ID.4 je mlajši in hkrati večji brat ID.3, ki je prvenec na Volkswagnovi platformi za električna vozila (MEB). Če je drugi petvratni kompaktnež, so ID.4 zasnovali kot urbani SUV oziroma križanec, kar je v teh časih med kupci tudi najbolj iskana oblika. Oblikovalske poteze razkrivajo Volkswagnovo aktualno dizajnersko filozofijo, ki so jo uvedli z ID.3 in jo bodo nadaljevala tudi pri naslednikih ID.4, ki so že na poti. Gre za bolj ali manj zaobljene linije, z zajetnim in dobrodušnim sprednjim delom. Kot smo že navajeni pri električnih vozilih, je zaradi boljše aerodinamike nos vozila povsem zaprt, le na spodnjem delu, kjer so bile nekoč meglenke, sta dva usmernika zraka, ki hladita sprednje zavore in še dodatno prispevata k aerodinamiki. Posebnost pri ID.4 so tudi ugreznjene oziroma s karoserijo poravnane kljuke na vratih.