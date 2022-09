Prostorska uporabnost na električni pogon

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

V elektrifikacijo svoje flote je močno vpet tudi Peugeot. Pri nas so nedavno predstavili električno različico enoprostorca rifterja, ki ima vsaj v osnovi veliko potenciala, a se lahko zatakne pri skromnejšem dosegu. Veliko je zato odvisno od električne infrastrukture, ki jo ima uporabnik na voljo.

Peugeota rifterja že dobro poznamo, zato bistvenih sprememb v njegovi zunanji pojavi ni. Na voljo je v potniški in tovorni različici, v obeh primerih sta v ospredju prostorska uporabnost in praktičnost. Premore dve dolžinski različici, osnovna meri 4,4 metra, daljša ima dodatek 35 centimetrov. Pri potniški različici je možno naročiti tudi dodatno, tretjo vrsto sedežev (za krajšo in daljšo izvedbo). Takrat sprejme največ sedem ljudi, toda v tem primeru se krčevito zmanjša prtljažni prostor.

V osnovni različici ima prtljažni prostor do police 775 litrov prostora, do stropa 1355 litrov, ob podrti drugi klopi tri tisoč litrov in ob podrtem sovoznikovem sedežu kar 3500 litrov prostora (v podaljšani različici do 4000 litrov). Tako si lahko uporabnik privošči res veliko kombinacij za prevoz tovora, saj lahko brez težav zadaj spravi številne kose športne opreme, denimo kolo, smuči, desko za surfanje, golf opremo …

Doseg ni posebno velik, pri daljših razdaljah je potrebno načrtovanje polnjenja. FOTO: Peugeot

V prostornost vozila ne posega električni pogon. Baterija s 45 kilovati je vgrajena v dno vozila, v teoriji naj bi bilo energije dovolj za 280 kilometrov dosega (najvišja hitrost je 135 km/h), realnost bo verjetno nekje med 200 in 250 kilometri dosega, kar ni pretirano dober dosežek, marsikaj je zato odvisno od načina vožnje in vremenskih razmer. Če nekdo želi tako iti na bolj oddaljene počitnice, mora dobro premisliti, kdaj in kje se bo ustavljal za polnjenje baterije.

Morda bo manj težav pri tovorni različici, še posebno če ima podjetnik električno polnilnico kje blizu svoje delavnice, saj lahko potem večkrat priključi svoj avtomobil, medtem ko sam počne kaj drugega. E-rifter je namreč serijsko opremljen s trifaznim polnilcem z močjo do 11 kilovatov, s čimer je baterijo možno napolniti v približno petih urah, na hitri polnilnici v pol ure.

Električni pogon ne vpliva na prostornost vozila. FOTO: Aljaž Vrabec

V notranjosti je največja novost z digitalnimi merilniki in z novo ročico samodejnega menjalnika, ki jo že poznamo iz nekaterih drugih Peugeotovih modelov. Zunaj posebnosti ni, z izjemo opazne črke E pred napisom rifter, kar jasno nakazuje na električen pogon, serijsko pa so zraven strešne letve in obrobe blatnikov.

Malce zmede je pri cenah, saj pri slovenskem uvozniku ponujajo precej ugodnosti, zraven je treba upoštevati še subvencijo (država jo povrne po nakupu, zato je treba najprej odšteti nekaj tisočakov več), zato se cena začne pri 30 tisočakih evrov.