Prva električna alfa, toda prodajali bodo predvsem hibride

Nekoč so tekmovali z BMW

Alfa Romeo je italijanski ponos. A to bolj velja s pogledom v zgodovino. Danes je to prestižna znamka skupine Stellantis, ki je daleč od »prestižnega« uspeha. Prodajo naj bi dvignili z modelom junior, pa kasneje z novim stelviom, omenjali so tudi prenovljeno giulio.

Še so v spominu osemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je bila Alfa Romeo pravi tekmec BMW. Oboji so takrat prodajali po 200 tisoč avtomobilov na leto. BMW je šel do danes le navzgor, njegov letni »doseg« je dva milijona kupcev, Alfa pa navzdol: podatkov iz Stellantisa nimamo, pomagamo si lahko z oceno spletne strani Italpassion in po tej je Alfa Romeo lani po svetu prodala nekaj več kot 60 tisoč avtomobilov, še manj kot leto prej (70 tisoč). To je toliko, kolikor BMW na leto proda kakega zelo nišnega modela. Stellantis ima pravzaprav celo množico znamk (poleg Alfe še Lancio in DS, tudi veliko dražji Maserati), ki se gredo avtomobilski prestiž, pa jim uspe nagovoriti le malo kupcev.

O Alfi Romeu se je v zadnjih desetletjih že večkrat govorilo, da bi jo kdo rad kupil, še se spominjamo tovrstnih namigov nekdanjega šefa Volkswagna Ferdinanda Piëcha. To so bili časi, ko je takratni šef Audija Franz-Josef Paefgen dejal, da mu je težko, ko zjutraj vstane in na sosedovem parkirišču vidi najlepšega karavana alfo romeo 156 SW. Ampak časov tiste fascinacije že dolgo ni več, občasno so izdelali kak supermodel kot omejeno serijo.

Zadnji veliki poskus je bila alfa giulia, zelo hvaljena tako in drugače, alfistov, ki bi jo potem res kupili, pa je bilo premalo. Kaj dosti jim ni v zadnjih dveh letih pomagal niti manjši SUV alfa romeo tonale, sicer čeden avtomobil, toda v voznem smislu s preveč stvarmi, že znanimi iz kakega peugeota.

Alfa Romeo je lani v Sloveniji prodala sto avtomobilov, nekaj več kot leto prej. Z juniorjem naj bi se številka nekoliko dvignila. Nov začetek je tudi glede imena: model se je najprej imenoval alfa romeo milano, a je italijanska vlada, ki je bila v stalnih sporih z donedavnim šefom Stellantisa Carlosom Tavaresom, zahtevala, da ime spremenijo, ker modela ne izdelujejo v Italiji, ampak na Poljskem. Torej junior iz tovarne v Tychem.