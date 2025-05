Začetek proizvodnje novega twinga konec decembra

V nadaljevanju preberite:

Jože Bele je bil v Revozu dolga leta direktor proizvodnje, leta 2022 pa je prevzel tudi vodenje celotne tovarne. Tisti čas za Revoz in matični Renault ni bil lahek, vladala je negotovost, v ospredju je bilo prestrukturiranje. Od lanskega poletja je tovarna po dolgem času v pričakovanju novega modela, naslednjega električnega twinga. Veliko je posodobitev in sprememb, znova iščejo nove ljudi. Želijo si, da bi se sčasoma vrnili na dve delovni izmeni. Kar nekaj razlogov za pogovor. Tudi o tem, kaj vse bodo po novem za prihajajočega twinga izdelovali v Revozu; o tem, na kakšen način sodelujejo s Kitajci; tudi o morebitnih še dveh twingu sorodnih modelih in nenazadnje o prihodnosti clia.