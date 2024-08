Rabljeni avtomobili so drugačna kategorija

V prispevku preberite:

Ko teče beseda o prodaji avtomobilov, seveda vselej najprej pomislimo na nove. A ti imajo pomemben antipod, rabljene avtomobile, ki jih veliko uvozimo iz držav zahodne Evrope. Ta trg ima svoje zakonitosti. V Sloveniji je vozni park star kar 11 let, takšni avtomobili imajo pred seboj le še nekaj let, ne pa desetletje. Ljudje morajo avto enkrat vendarle menjati. Poleg trga novih avtomobilov pri nas vselej obstaja trg rabljenih. Tega lahko delimo na dva dela. Na prvem se lastništvo menja v Sloveniji, ko nekdo pri nas proda rabljen avtomobil, bodisi da ga menja za drugega (novega) ali pa iz katerega drugega razloga. Ta trg je zelo velik, obsega vse mogoče, natančnih številk o njem ne poznamo. Poskusili smo jih dobiti tudi na ministrstvu za infrastrukturo, a so nam sporočili, da se tovrstni podatki ne vodijo v posebni bazi. Drugi del so avtomobili, ki se rabljeni uvozijo iz tujine, predvsem iz zahodne Evrope