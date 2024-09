Razstava vozil za prosti čas polno zasedena

V nadaljevanju preberite:

Če so avtomobilske razstave kategorija, ki se bori proti izumrtju, za razstave vozil za prosti čas velja ravno obratno. V Evropi je res velika in pomembna Caravan Salon, ki tako kot vselej v začetku septembra poteka v Düsseldorfu.Omenjena prireditev doživlja nenehen vzpon, ki ga ni prekinila niti pandemija covida. Pripravijo jo vsako leto, tokrat bo trajala še do nedelje. Na 250.000 kvadratnih metrih več kot 778 razstavljavcev predstavlja počitniške prikolice, avtodome pa ob njih šotore, mobilne hišice, počitniške destinacije in kampe ter parkirišča za avtodome. Nismo bili tam, a vseeno poskusimo povedati kaj o kakšnem razstavljenem izdelku, tudi podjetij iz Slovenije.