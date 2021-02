Rekli smo ji katra, katrca

Katra ti je hitro prirasla k srcu. FOTO: Igor Zaplatil/Delo



Nadvse prilagodljivi karavan

Srečanje lastnikov katrc ob njeni 50-letnici leta 2011. FOTO: Igor Zaplatil/Delo

Motor posebej zmogljive katrce, ki je jo predelal Jan Mlinar.

FOTO: Igor Zaplatil/Delo



Vračanje h koreninam

Katrce morda res nismo imeli čisto vsi, a ni nas bilo malo. Nekateri pa katre še imajo, celo ukvarjajo se z njimi. Legendarni avtomobili imajo pač svojo moč, tudi desetletja po slovesu. Seveda se je že večkrat namigovalo, da bi se renault 4 lahko znova rodil, takšne govorice so v zraku tudi ob 60-letnici.Tekst o katrci sem pisal ravno pred desetletjem, torej ponavljati prav veliko tistega ne bi bilo najlepše. Pa vseeno, najprej nekaj nepogrešljivih letnic, številk, mejnikov. Leto 1961 velja za rojstvo renaulta 4, pripravili so ga z namenom široko dostopnega avtomobila, pri Renaultu so imeli namreč pred očmi sosedovega tekmeca, citroëna 2CV, spačka. Motor so postavili spredaj, na začetku je imel prostornino komaj 700 kubičnih centimetrov.Katrca je ob posodobitvah trajala kar 31 let in dosegla znamko osem milijonov prodanih primerkov. Bila je prvi renault, ki so ga po drugi svetovni vojni začeli prodajati izven Francije in je bil tudi tam hitro uspešen. Če smo jo pri nas udomačili v katro, so ji v Franciji rekli quatrelle, v Čilu in Argentini je bil renoleta, v Španiji quatro latas.Seveda je za Slovence postala pomembna zato, ker so jo izdelovali tudi pri nas. Najprej v ljubljanskem Litostroju (leta 1969) še iz delov, pripeljanih iz Francije, potem pa se je tri leta kasneje proizvodnja prenesla v novomeško Industrijo motornih vozil (IMV), ki je kasneje zrasla v Revoz. Vse do leta 1992 so jih izdelovali na Dolenjskem, skupno 575 tisoč, menda so bile tam narejene tudi tiste čisto zadnje.Te so bile proti koncu največkrat rdeče barve, tudi moja, ki je eno leto rabljena po približnem spominu veljala takratnih 7000 mark. Z oznako 4 GTL je bila prepoznavna po vzvratnih lučeh na prtljažnih vratih, motor je imel takrat prostornino 1,1 litra in moč 35 konjev. Za podoben denar si se takrat lahko ozrl po Zastavinem yugu, ki je v primeru kakega neželenega trka veljal za bolj trdnega, a ni bil tako praktičen.Katra ti je hitro prirasla k srcu, nepozabna je bila ročica menjalnika, kot ročaj dežnika. Manj rad se spomnim hladnih deževnih dni in stalnega rosenja miniaturnega vetrobranskega stekla. Tudi ne prav nenatančnega prikaza porabe goriva, pri katerem me je kolega, ki sem ga moral nekam nujno peljati, prepričeval, da je rezerve še dovolj, takoj ko sem ga odložil, pa sem ostal brez bencina.Katra je bila kot mali nadvse prilagodljivi karavan, z njo si pretovoril marsikaj, tudi kakšen sod ali štedilnik. Jasno, da se je tudi kvarila, a so bila popravila poceni, marsikdo je to znal in ni bilo treba iti na uradni servis. Tudi menjavo za razbiti blatnik si našel v rubriki ugodno, sem imel pa s temi nabavami po odpadih tudi bizarne izkušnje.Katrc v teh časih ne vidiš več prav pogosto, a to ne pomeni, da jih ni več. Statistika voznega parka govori o 92 registriranih primerkih modela IMV R4, karkoli se že za tem skriva. Katrca je bila v svojem času marsikaj, tudi kabriolet, štirikolesni terenec, kar ji je bilo glede na visoko oddaljenost od tal in lahko zasnovo kar nekako domače. Tudi le s sprednjim pogonom je z verigami na vseh štirih ozkih gumah v snegu blestela.Ob petdesetletnici smo si lahko ogledali posebno karavano, ki je na proslavo v Francijo peljala čez naše kraje, med njimi je bila tudi kot iz škatlice urejena modra izvedba in z motorjem s kar 110 konji. Pripravil jo je Jan Mlinar iz Žirov, še vedno jo ima, pa tudi marsikatero drugo – skupaj z bratom imata doma več kot 50 katrc (!). Zanje že dolgo izdelujeta nadomestne dele, za katere je povpraševanje po vsej Evropi, tudi obnavljata jih za nostalgike, ki jih ne zmanjka.Ti so zdaj že skoraj tri leta zbrani v klubu Katra, ki ga vodi Janez Plankar, ki je na Dolenjskem z njimi neločljivo povezan, v tovarni v Novem mestu jih je nekoč vrsto let izdeloval njegov oče. Seveda bodo poskusili 60-obletnico primerno proslaviti, a so načrti težko bolj jasni in konkretni, dokler epidemije ne bo konec.Katrco slavi tudi Renault, njihov marketing iz Pariza sporoča, da bo letos vsak mesec na vrsti kak dogodek, npr. predstavitev posebnih različic s primerno ikonografijo, priprava zabavnih kratkih animiranih filmov z uporabo miniaturnih modelov, prikaz katrce na filmskem festivalu v Cannesu itn.V zraku pa je znova namig, da bi katrco v sodobni obliki pripravili na novo. O tem se je pred leti že nakazovalo, pa nikoli ni prišlo do uresničitve. Nekoč smo razmišljali, da je novodobna katrca renault kangoo, ampak le ni čisto to. Zdaj se Renault v iskanju sveže identitete vrača k svojim koreninam. Uradno so že napovedali, da bo leta 2024 pripravljena sodobna električna različica modela renault 5, v rokavu pa naj bi imeli še najmanj en klasični retro model. Po pisanju Autocara bi bil lahko to prav renault 4. Pripravili bi ga na sorodni električni platformi CMF-B EV, kot bo uporabljena za renault 5, le da bi šlo za manjši avtomobil bliže nekakšnemu malemu električnemu križancu in bi bil dovolj drugačen od kombilimuzinskega R5. Prinašal naj bi tudi možnost bolj dostavniške izvedbe za mestne dobave.Torej vse tisto, kar je nekoč že bila njena bistvena lastnost – praktičnost z veliko začetnico.