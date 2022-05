Renaultov pogled v prihodnost

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Tokrat bomo skočili v prihodnost, bližnjo in nekoliko bolj oddaljeno. V obeh primerih pa gre za Renaultov pogled na prihodnost, kakršno napoveduje najnovejše konceptno vozilo scenic vision, ki so ga te dni v Parizu pokazali novinarjem.

Kot poudarjajo Renaultovi razvojniki, scenic vision ni le še eno v vrsti konceptnih vozil, ampak predstavlja akcijski načrt za mobilnostni trajnostni razvoj v priho​dnjih desetletjih, ki temelji na treh predpostavkah – skrbi za ljudi, za vire in za podnebje. Snovali so ga torej z veliko širšim pogledom in pristopom, kot je še nedavno veljal pri razvoju novih vozil. Načrtovali so vsak korak, od pridobivanja in proizvodnje najosnovnejših surovin do vpliva na okolje in podnebje med proizvodnjo vozila, med uporabo in seveda tudi na koncu življenjskega cikla. S tem bodo prispevali k ogljični nevtralnosti, ki jo namerava Evropa doseči leta 2040.

Kabina ponuja pogled v nekoliko bolj oddaljeno prihodnost. Skoraj vsi materiali so reciklirani in se jih da ponovno uporabiti. FOTO: Gregor Pucelj

Čeprav je scenic vision videti že skoraj kot končni izdelek, ki bi lahko zapeljal na cesto, je v resnici veliko bolj kompleksen. Po obliki zunanjosti je že do 85 odstotkov podoben naslednji, peti generaciji scenica, ki bo prišla med kupce leta 2024.

Hibridna rešitev dveh alternativ

Naslednji scenic bo dolg 4,5 metra, širok kar 1,9 metra in visok nekaj manj kot 1,6 metra. Ob teh merah, ki ustrezajo segmentu C, pa bo imel nekaj več kot 2,8-metrsko medosno razdaljo. Kot smo lahko videli pri konceptu scenic vision, to omogoča, da je potniška kabina izjemno prostorna, čeprav je vozilo bolj podobno sodobnim križancem in manj izumirajočemu ali bolje rečeno izumrlemu segmentu enoprostorcev. A pod pločevino se skriva še veliko več, v vozilo so vključili vrsto tehničnih izzivov, ki bodo prišli v poštev šele leta 2030 in pozneje.

Študija zadnjih sedežev kaže, da je udobje visoka prioriteta. FOTO: Gregor Pucelj

Seveda scenic pete generacije na začetku prodajnega cikla leta 2024 skoraj zanesljivo ne bo imel velikih dvojnih vrat, ki jih pri scenicu vision odpira elektrika, bo pa imel izključno električni pogon, takšnega, kot ga ima najnovejši električni megane e-tech s 160 kW največje moči in baterijo s 40 kWh.

Je pa to le polovica pogonskega sistema, ki ga preizkušajo v scenicu vision. Da bi presegli omejitve pri dosegu, ki nastajajo predvsem zaradi teže in velikosti baterije, so dodali še manjšo gorivno celico na vodik z močjo 15 kW, ki pri daljših vožnjah služi predvsem kot podaljševalnik dosega. S tem so dobili hibrid baterijskega in vodikovega električnega pogona. Tako se bo doseg z enim polnjenjem 2,5-kilogramskega rezervoarja z vodikom, ki je nameščen v sprednjem delu vozila, podaljšal tja do 800 kilometrov.

Elektromotor in gorivna celica sta nameščena nad zadnjo osjo, baterija v dnu potniške kabine, posoda za vodik pa v sprednjem delu vozila. FOTO: Gregor Pucelj

Seveda je bilo logično novinarsko vprašanje, zakaj bodo dodatni pogon z gorivno celico predvidoma uvedli šele po letu 2030 in ne že leta 2024. Glavni vzrok niso morebitne tehnološke težave, pač pa pomanjkanje vodikove infrastrukture. Pri Renaultu pa upajo, da bo po letu 2030 na voljo že dovolj vodikovih črpalk in bo uporaba tovrstnih električno-vodikovih hibridov smiselna. Druga ovira pri skorajšnji uporabi gorivnih celic na vodik pa je zaveza, da bo vodik pridobljen izključno z zeleno energijo. Za zdaj še ni tako.

Reciklaža v ospredju

S tem pa že vstopamo v verjetno najpomembnejši, to je trajnostni segment scenica vision, ki je v 70 odstotkih izdelan iz recikliranih materialov, na koncu življenjske dobe pa ga bodo reciklirali kar 95 odstotkov; njegov ogljični odtis bo, kot pravijo pri Renaultu, do 75 odstotkov manjši kot pri današnjih električnih vozilih.

Začelo se bo že pri proizvodnji oziroma v tovarni, ki bo ogljično nevtralna. To velja tudi za proizvodnjo baterij, v katere bodo vgrajevali le recikliran nikelj in kobalt, prav tako reciklirano platino, ki je bistvena za izdelavo gorivne celice; povsem so se ognili uporabi redkih zemelj. Prav tako ima Renault izdelano strategijo za uporabo izrabljenih baterij v velikih hranilnikih električne energije in na koncu še reciklažo.

Ob tem, da je scenic vision pretežno izdelan iz recikliranega aluminija, pa je med drugim zanimivo, da so sedeži iz enega samega (seveda recikliranega) plastičnega materiala, tako da jih na koncu zlahka znova reciklirajo. Podobno velja za material, ki so ga uporabili za dno potniške kabine, saj je pretežno izdelan iz izrabljenih plastičnih steklenic za mleko.

Vozilo se prilagaja potnikom »Zunanja oblika scenica vision daje vpogled v Renaultovo prihodnjo oblikovno linijo. Medtem ko silhueta kaže podobo in slog naslednjega družinskega modela, ki bo na trgu leta 2024, smo pri oblikovanju notranjosti naredili skok v prihodnost oziroma smo nakazali, kakšna bi bila lahko nekoč Renaultova vozila,« pravi Sandeep Bhambra, vodja oblikovanja Renaultovih konceptnih vozil. Scenic vision s podaljšanim medosjem in velikimi steklenimi površinami (seveda tudi na strehi) ohranja prednosti družinskega vozila. »Sprednji del je poln podrobnosti, ki imajo vse navdih v Renaultovem znaku – vključno z lučmi. V potniški kabini smo razvili novo arhitekturo, ki omogoča, da so najrazličnejši pripomočki na voljo vsem potnikom in ne le vozniku. Notranjost se prilagaja vsakemu potniku posebej. Različna sta tudi sedeža za voznika in sopotnika. Voznikov spodbuja k večji pozornosti in aktivnosti, sopotnikov je bolj sproščen … Enako velja za sedeža v drugi vrsti. Poleg glavnega prosojnega zaslona, ki se razteza po vsej širini sprednjega stekla, smo v potniški kabini namestili še deset manjših zaslonov, na katere potniki lahko prikličejo različne informacije. Pri opremi potniškega prostora smo dali prednost tako imenovanim monomaterialom in dodali svetle, a umirjene barvne tone, kar ne pripomore le k dobremu počutju, temveč olajša tudi reciklažo,« pojasni Sandeep Bhambra.

Sandeep Bhambra, vodja oblikovanja konceptnih vozil pri Renaultu

Renaultovi razvojniki so šli celo tako daleč, da so v scenicu vision uporabili le malo barv, so pa za notranje obloge potniške kabine uporabili plastični material (seveda recikliran), ki pod različnimi koti spreminja barvo in nadomešča v zadnjem času tako moderno ambientalno razsvetljavo.

Posebno skrb so namenili varnosti, zato predvidevajo, da bodo sistemi, ki so jih vgradili v scenica vision, do 70 odstotkov zmanjšali število nesreč, za katere je v 90 odstotkih kriv voznik. Asistenčni sistemi, kot so safety score, safety coach in safe guardian, bdijo nad voznikovim obnašanjem in zaznavajo tvegano vedenje, hkrati pa voznika spodbujajo k defenzivni vožnji in seveda komunicirajo z drugimi vozili, pešci, kolesarji in s prometno infrastrukturo.

Med zanimivimi rešitvami, nameščenimi v scenica vision, omenimo še več kot 20 odstotkov izboljšano vidljivost iz vozila, h kateri prispeva predvsem futurističen prosojen zaslon, ki je nameščen po vsej dolžini spodnjega dela vetrobranskega stekla. Razvijajo tudi tako imenovano kokonsko varnostno blazino, ki bo nameščena v naslonjalih sedežev in bo ob morebitnem trku voznika in potnike objela z vseh strani. Posebno skrb namenjajo tudi čiščenju zraka oziroma prezračevanju potniške kabine in odstranjevanju alergenov pa seveda avdioopremi itd.

Predhodnik Povabilo na potovanje. To je bila glavna iztočnica prvega konceptnega scenica, ki so ga predstavili pred dobrimi tremi desetletji, leta 1991. Z njim je Renault izumil kompaktnega enoprostorca, ki je družinska potovanja spremenil v prijetna in nepozabna doživetja. Konceptni scenic ima dvolitrski bencinski štirivaljnik (110 kW), samodejni menjalnik in stalni štirikolesni pogon; dolg je 4,15 metra. Ima drsna vrata in potniški prostor v duhu načela »počutite se kot doma«. Že takrat so vozilo opremili s preprostim navigacijskim sistemom, imelo je kamero za vzvratno vožnjo in kameri namesto zunanjih ogledal, kar je še danes redkost. V treh desetletjih se je zgodilo marsikaj, če omenimo samo električni pogon (in kot kaže, razmeroma kmalu tudi vodikov), varnostne asistenčne sisteme, GPS-navigacijo in povezanost z internetom, a kljub temu se je košček DNK tega prvega napovedovalca pomembnega dela avtomobilske prihodnosti ohranil tudi v letošnjem scenicu vision, ki znova vabi predvsem k udobnemu potovanju.