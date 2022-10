Robot za pomoč pri prečkanju ceste

Robote za pomoč človeku ali njegovo nadomestilo poznamo že dolgo. Ena od usmeritev pri njihovi pripravi in razvoju je tudi, da bi nam lahko pomagali v prometu. Takšen je robot IPA2X, ki so ga predstavili v v ljubljanskem BTC oziroma njihovi enoti AV Living Lab. Je zanimiva rešitev, ki pa jo je treba še izboljšati.

Namen robota, katerega razvoj podpira Evropska unija, je, da bi starejšim, otrokom in gibalno oviranim pomagal prečkati cesto. Razvijajo ga v okviru evropskega projekta in s sodelovanjem več partnerjev, med njimi so tehniški univerzi v Münchnu in Pragi, avtomobilski proizvajalec Škoda in podjetje za razvoj avtonomne tehnike Hipert. Od mest je poleg Modene in Milana vključena tudi Ljubljana in z njo AV Living Lab.

Robot IPX2 je plod širšega evropskega projekta. V prodaji bi utegnil biti čez dve leti, cena bo od 16 do 20 tisoč evrov. FOTO: Jure Eržen

Robot IPA2X je visok 2,1 metra, s tipali, kot so lidar (laserski merilnik), kamera in ultrasonična tipala, je sposoben zaznati pešce in vozila ter z obojimi komunicirati z vidnimi znaki. Zelo približno rečeno se zdi kot nekakšen premični semafor. Na predstavitvi v BTC je deloval kot zanimiva pomoč, s pristavkom, da so se v sončnem vremenu opozorila za voznike in pešce videla precej slabo, kar bodo morali do priprave načrtovanega proizvodnega izdelka še izboljšati. Kot nam je dejal Andrea Bastoni z münchenske tehniške univerze, ki sodeluje pri razvoju, bodo to dosegli z drugačnim tipom svetečih diod, tudi prikazovalnik bo morda večji, glede na dosedanje vtise s testiranj tako v italijanskih mestih kot v Ljubljani bi utegnili dodati še zvočno signalizacijo. Eno od priporočil uporabnikov je bilo tudi, da bi pešec takšnega robota lahko sam pozval, naj mu pomaga prečkati cesto.

Kot je zapisano na spletni strani projekta IPA2X, so poškodbe v cestnem prometu ena glavnih težav javnega zdravstva v svetu, omenjajo tudi nov pojav vozil tako imenovane mikromobilnosti, kot so električni skiroji na cesti in ob robu ceste. Najbolj ogrožen del prometa so pešci. Po podatkih slovenske agencije za varnost v prometu se je lani zgodilo 524 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi pešci, med njimi je bilo največ otrok in starejših, petina teh nesreč pa se je končala s težjo telesno poškodbo ali smrtjo. Cilj projekta IPA2X je sicer poleg večje varnosti pešcev tudi spodbujanje hoje in vnovičnega razmisleka o urbanem okolju, ki naj bo namesto na vozila bolj osredotočeno na ljudi, s čimer se zmanjšujejo hrup in izpusti ogljikovega dioksida.

Kot pravijo v družbi AV Living Lab, je njihova vloga v projektu omogočiti preizkušanje in prikaz novih tehnik in tako pospešiti razvoj, osredotočen na potrebe ljudi in družbe. Potem ko so v Milanu in Modeni robote preizkušali šolarji, je to v BTC na prehodu za pešce na Ameriški ulici 30 počelo še 30 starejših pešcev. Po besedah Blaža Vukelića, vodje evropskih projektov v AV Living Labu, bodo povratne informacije inženirji uporabili pri nadaljnjem razvoju robotov v javnem prostoru, pomemben del preizkusa pa je bilo tudi ugotavljanje, kako starostniki in družba sprejemajo takšno novost.

Robot bi po sedanji oceni stal od 16 do 20 tisoč evrov, kot nam je dejal Andrea Bastoni, pa upajo, da bo za proizvodnjo pripravljen leta 2024. Izdelovali ga bodo v Modeni, v že omenjenem podjetju Hipert. Tam bodo do začetka proizvodnje tudi nadaljevali testiranja.

Ko bo razvoj končan, naj bi bil robot zanimiv tako za mestne oblasti in tamkajšnje redarske službe kot za prometno policijo, ki nadzira prehode za pešce. Glede uvedbe v dejansko uporabo je sogovornik še dodal, da je zelo ali celo najbolj pomembno vprašanje zakonodaje, ki jo je treba na tem področju prilagoditi.