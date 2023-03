Scudo za potnike in tovor

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Scudo je Fiatov model, ki se po daljši odsotnosti vrača na slovenski trg. Vozilo prihaja iz velike družine Stellantis, sorodni izdelki vozijo tudi pri znamkah Peugeot, Citroën, Opel in Toyota. Pri nas bo dosegljiv v različnih konfiguracijah in z različnimi pogoni.

Med letoma 1996 in 2016 so se zvrstile štiri generacije modela z imenom scudo, nato ga je zamenjal fiat talento, ki pa ni bil preveč »nadarjen«, uspešen. Zdaj so Italijani vrnili model scudo, ki je, kot rečeno, del množične družine skupine Stellantis. Če gledamo samo znamko Fiat, se v njihovem programu lahkih dostavnikov uvršča med dobloja (ta bo sicer kmalu nov) in ducata.

Scudo je sicer mogoče dobiti tudi le kot šasijo s sprednjo kabino, a nas bolj zanimata furgon, ki je povsem posvečen prevozu tovora, ter izvedba z drugo sedežno klopjo, ki je od tovornega dela pregrajena z mrežo (angl. crewcab). Lahko pa izberete tudi prilagodljivo izpeljanko, v kateri se klop z mrežo vred razmeroma enostavno zloži in s tem poveča tovorni prostor (angl. crewcab foldable).

Druga klop se v eni od izvedenk precej enostavno zloži skupaj s pregradno mrežo.

Scudo je sicer pripravljen v dveh dolžinah, lahko meri 496 ali 530 centimetrov. Pri pogonu je mogoče izbrati med dvema dizelskima motorjema, 1,5-litrskim z močjo 75 ali 90 kW ter 2-litrskim z močjo 106 ali 134 kW. Menjalnik za prenos na sprednji kolesi je v osnovi šeststopenjski ročni, pri večjem motorju je opcija samodejni menjalnik, pri najmočnejši izvedbi je ta standarden.

Čez čas bo na voljo tudi električna izpeljanka e-scudo z motorjem z močjo 100 kW ter baterijo z zmogljivostjo 50 ali 75 kWh. Uradni doseg bo 230 oziroma 330 kilometrov, v praksi seveda manj.

Fiat scudo naj bi letos pri nas našel okoli sto kupcev, saj je dobava menda še vedno omejena. Vstopni furgon z najmanjšim dizelskim motorjem stane 28 tisoč evrov, osebna različica 33 oziroma 34 tisočakov, odvisno od izvedbe druge klopi. Električni scudo ima ceno 40 tisoč evrov z manjšo in 46 tisoč z večjo baterijo. Vse to so cene z rednim popustom, v primeru financiranja so nekoliko nižje, seveda pa si lahko podjetja odbijejo vstopni davek, pri električni izvedbi pa uveljavijo še subvencijo.

Kasneje pride na trg tudi povsem potnikom posvečena izvedenka tega modela, ki se imenuje fiat ulysee, ta bo na voljo le z električnim pogonom.