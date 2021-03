Še zdaleč ne dolgočasni malček

Četrto generacijo yarisa, avtomobila, ki pri Toyoti sploh ni najmanjši, pa meri nekaj manj kot štiri metre, smo najprej preizkusili v privlačni kombinaciji rdeče in črne barve s hibridnim motornim sklopom. Priznam, nisem pričakoval več od spodobnega mestnega avta, toda yaris me na koncu nikakor ni pustil hladnega. Nič nenavadnega, navsezadnje letos nosi naslov evropskega avtomobila leta.

Začnimo torej pri koncu. Takrat sem natančno preveril tehnične podatke in cenik, predvsem zato, ker me je zanimalo, kako da je tako dobro opremljen avtomobil brez kakršnekoli dodatne opreme. Že res, da smo vozili takšnega z najbogatejšim opremskim paketom premiere, toda seznam njegovih dodatkov je precej kratek, med zanimivimi naj omenim predvsem prosojni zaslon, ki zariše ključne podatke na vetrobransko steklo pred voznikom. No, tipično japonsko boste šele v tem paketu dobili tudi samozatemnitveno vzvratno ogledalo, za katero bi najprej rekel, da ga vsi dobijo serijsko.