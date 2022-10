Septembra še en avtomobilski minus

V prispevku preberite:

Avtomobilska prodaja v Sloveniji se tudi septembra ni vrnila k pozitivnim številkam, minus sicer ni bil zelo velik, a na letni ravni je z njim nazadovanje očitno. Evropsko panožno združenje pa je spremenilo dosedanjo letno napoved in tudi za celotno EU do konca leta govori o rahlem nazadovanju.

Po statistiki sekcije za osebna motorna vozila, ki jo zanjo pripravlja analitična družba Ardi INT, je bilo septembra v Sloveniji na novo registriranih 3775 osebnih avtomobilov, kar je bilo za 8,5 odstotka manj kot v lanskem septembru. Mesečno nazadovanje je bilo večje kot avgusta, a vsaj ne tako veliko kot v nekaterih prejšnjih mesecih, ko je šlo za dvomestno številko. Skupaj je bilo sicer letos v devetih mesecih vsaj po registracijah sodeč prodanih 36757 novih avtomobilov, to je slabih 15 odstotkov manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Še precej bolj rdeče številke so letos pri lahkih gospodarskih vozilih: september je bil za kar tretjino slabši od lanskega, v devetih mesecih pa je padec četrtinski (skupaj 5500 vozil).

Kateri so bili na padajočem trgu najbolj pogosti modeli? Kateri karoserijski tipi in pogoni so najbolj priljubljeni? Koliko je letos k nam pripeljalo rabljenih avtomobilov iz tujine?