Si predstavljate, da bi lahko prehiteli prometno nesrečo?

Motoristi spadajo med najranljivejše skupine udeležencev v prometu. Da bo njihova pot do cilja varna in še bolj brezskrbna, moramo poskrbeti vsi udeleženci. Kako izboljšati varnost in preprečiti najhujše nesreče na cesti, so se v posebnem posvetu, ki ga je Zavarovalnica Triglav organizirala v sodelovanju z AMZS, pogovarjali strokovnjaki z različnih področij. Pod drobnogled so vzeli vedenje motoristov ter iskali vzroke, zakaj v zadnjih letih trend umrlih v prometnih nesrečah narašča, ko gre za motoriste.

Glavni poudarki na posvetu: Motorist lahko za lastno varnost poskrbi z boljšim obvladanjem motorja, in sicer tako, da se redno udeležuje usposabljanj na treningih varne vožnje. Z natančno analizo vožnje, ki jo omogoča nova aplikacija Drajv za motorje Zavarovalnice Triglav, bo motorist lahko spoznaval svoje napake in jih tako tudi popravljal pri naslednjih vožnjah. Pomemben člen v boljši prometni varnosti motoristov je tudi izboljšana prometna infrastruktura: »Če pogledate statistiko samo za preteklo leto, boste lahko hitro ugotovili, da v nobeni prometni nesreči s smrtnim izidom kot vzrok ni bila navedena cestna infrastruktura. Pa kljub temu vemo, da bi bilo lahko z izboljšavami cestne infrastrukture manj smrtnih žrtev med motoristi oziroma hudih telesnih poškodb,« meni mag. Goran Jovanović, presojevalec varnosti cest na Agenciji za varnost v prometu, ki rešitev vidi tudi v drugačnem, za motoriste bolj prijaznem projektiranju cestne infrastrukture. Ključna bi bila tudi analiza osebnosti in iskanje psiholoških razlogov, ki motorista peljejo tudi čez rob varne vožnje. Posnetek celotnega dogodka si lahko ogledate TUKAJ.

»Največ lahko naredi voznik sam oziroma udeleženec v prometu,« je v uvodu povedal Andrej Brglez, predsednik AMZS, raziskovalec mobilnosti in izkušen motorist. In tukaj so premiki najtežji, s čimer se je strinjala tudi Irma Žuman, psihologinja in psihoterapevtka ter dolgoletna motoristka, ki pravi, da bi se morali pri analizi razlogov za nastanek prometnih nesreč, v katerih so udeleženi motoristi, osredotočiti na posameznika, »kako naj bi posameznik delal, kaj naj bi počel zavestno, da zmanjša tveganje«. Motoristi bi morali nekako pri sebi vključiti mehanizem samoopazovanja in analize.

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Aplikacija, ki motoristom pomaga pri analizi

In prav podatki, ki bi jih motorist lahko zbiral med vsako svojo vožnjo, so najboljše orodje, ki mu omogoča spoznati in posledično tudi odpravljati napake pri vožnji z motorjem. »Zbiranje podatkov na cesti je zagotovo najboljše orodje zunaj človeškega vedenjskega dela za to, da se prometna varnost spremeni. Dobili bomo ogromno podatkov o svojih reakcijah na cesti,« o tem pove Andrej Brglez, ki takoj tudi napove prihodnost novih varnostnih in informacijskih sistemov: »Te naprave bodo, ko bomo enkrat vsi v mreži, lahko predvidele nesrečo. In to je njihova največja moč. Lahko bomo prehiteli nesrečo.«

Prav pri Zavarovalnici Triglav so v teh dneh ponudili novo brezplačno aplikacijo Drajv, namenjeno motoristom, ki bo hkrati tudi nagrajevala varno vožnjo motoristov. Namen aplikacije je, da motorist lahko skozi analizo vožnje preveri, kje lahko izboljša varnost na cesti, je poudaril Jaka Klement, direktor službe avtomobilskih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav, in pri tem pojasnil: »Algoritem za motorje smo precej spremenili v primerjavi z algoritmom pri osebnih vozilih, tako da tukaj dajemo večji poudarek hitrosti, torej spoštovanju omejitev pri vožnji. Meri tudi sile pri pospeševanju in zaviranju ter pri vožnji v ovinek.« Da ni preveč zmanjšan užitek pri vožnji, so pri razvoju aplikacije naredili veliko terenskih testiranj, tako v prometu kot v centru varne vožnje na Vranskem. »Pri tej aplikaciji smo pionirji v svetovnem merilu in imamo še veliko možnosti izboljšave skozi interakcije z uporabniki. Tako bomo lahko aplikacijo nadgrajevali podobno, kot to že delamo za avtomobiliste.«

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Uporabniki Drajva so varnejši vozniki

Da so uporabniki aplikacije Drajv, ki jo redno uporablja več kot 50.000 ljudi, varnejši vozniki, dokazujejo tudi podatki. »Naši izračuni kažejo, da imajo uporabniki aplikacije Drajv za približno 15 do 20 odstotkov nižjo škodno pogostnost v primerjavi s tistimi vozniki, ki je ne uporabljajo. Lani so tako uporabniki Drajva prepeljali skupno več kot 200 milijonov varnejših kilometrov, letos pa bomo dosegli že neverjetno milijardo prevoženih kilometrov od zagona aplikacije v letu 2015. To je bil tudi eden glavnih razlogov, da smo Drajv ponudili še motoristom, ki si bodo lahko z varno vožnjo znižali premijo zavarovanja do 15 odstotkov,« pojasnjuje Jaka Klement in ob tem opozori, da trenutna praksa kaže, da se motoristi odločajo predvsem za zavarovanje svojih motorjev, pozabljajo pa nase in na zavarovanje svoje varnosti.

Še nekaj dejstev o novem Drajvu za motorje Če vozite z aplikacijo Drajv kot motorist, lahko z varno vožnjo pridobite do 15 % popusta za zavarovanja AO, AO+ in kasko. Z Drajvom lahko spremljate svoje vožnje, ob tem pa izboljšujete svoje vozne navade. Drajv lahko uporabljate in popuste zbirate kot voznik avtomobila in kot motorist. V aplikaciji v svojem profilu pred vožnjo vsakokrat izberete le ustrezno prevozno sredstvo. Če torej Drajv uporabljate kot motorist, sta merjenje in analiza vožnje prilagojena vožnji motorja, ki je bolj dinamična. Skupna ocena vaše motoristične vožnje z Drajvom je odvisna od hitrosti, manj pa tudi od sil ob pospeševanju, zaviranju in sil v ovinku. Pred vožnjo poskrbite, da bo telefon varno pritrjen v nosilcu na krmilu, lahko pa je spravljen tudi v nahrbtniku ali oblačilih.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav