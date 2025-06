V prispevku preberite:

Malce je nenavadno, ampak je res tako, da so se v Ameriki domislili poceni in preprostega električnega vozila – poltovornjaka. Kot antipod Teslinemu cybertrucku in kot vrnitev k nekim osnovnim potrebam, ki naj jih osebni avtomobil zadovoljuje. Kako so prišli do nizke cene? Kako zmogljiv je njegov pogon? Kdaj ga bodo začeli izdelovati?