Slovenska inovacija: za 80 odstotkov manj prometnih nesreč

»S sistemi COPS@road, s katerimi v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav opremljamo križišča že od leta 2015, smo na opremljenih lokacijah dosegli upad števila prometnih nesreč za več kot 80 %. Tak prispevek prometni varnosti je v začetku presenetil tudi nas in tako smo našo aktivnost na tem področju začeli občutiti kot obvezo v smislu družbene odgovornosti.«

Zavarovalnica Triglav sisteme COPS omogoča lokalnim skupnostim

V Zavarovalnici Triglav so sisteme COPS prepoznali kot inovativen način, ki v lokalnih skupnostih pomagajo reševati pereče prometne probleme in črne točke, kjer se zgodi največ nesreč. »Občine same najbolje poznajo svoje okolje in točke, ki so za njihove občane najbolj nevarne – zato jim s sofinanciranjem sistemov COPS želimo dati orodje, s katerim lahko same poskrbijo za večjo prometno varnost. To so večinoma lokalne ceste, po katerih vsak dan hodijo najbolj ranljivi členi prometa – pešci, otroci, starejši – in tu je točka, kjer lahko naredimo največ,« je povedala Ana Cergolj Kebler, ki v Zavarovalnici Triglav skrbi za projekte cestne varnosti.

Peter Korun. FOTO: osebni arhiv

Za varnejšo vožnjo na vseh ravneh

V zadnjih letih so predvsem na podlagi zahtevnosti prometne varnosti razvili različne vrste inteligentnih opozorilnikov: COPS@road, COPS@rail, COPS@zebra, COPS@garage in COPS@factory.

COPS@road – opozorilnik za varnejšo vožnjo skozi nevarne in nepregledne cestne odseke

Sistem COPS@road služi za povečanje varnosti na nevarnih cestnih odsekih FOTO: COPS



COPS@rail – opozorilnik za pasivno zavarovane prehode čez železniško progo

Za varnejši prehod čez železniško progo. FOTO: COPS



COPS@zebra – opozorilnik za varnejšo prečkanje prehoda za pešce

V Mariboru so postavili prvi sistem COPS@zebra. FOTO: COPS

»Zdi se, da ukrepov za varnost otrok ni nikoli preveč, zato menim, da je lahko COPS@zebra koristna dopolnitev za večjo prometno varnost na prehodih pri šolah.«

Otroci se bodo kmalu vrnili v šole. Dodatni varnostni ukrepi bodo izboljšali varno prečkanje ceste. FOTO: Getty Images



Do kam lahko še seže pametna signalizacija v prihodnosti?

»Dokler se ne bomo vozili v popolnoma avtonomnih vozilih, ki bodo medsebojno komunicirala in se obveščala o dogajanju na cesti, bo tovrstna signalizacija uporabna.



Opozorilna signalizacija mora biti skrbno načrtovana in prilagojena določeni lokaciji in problematiki ter le tako deluje v prid prometni varnosti. Vse preveč na naših cestah srečamo neprimerne opozorilne znake, ki ne delujejo v skladu s tehničnimi standardi in pravilniki, zelo pogosto v obliki motečega utripanja z neprilagojeno svetlobno močjo v nočnem času. Drug razširjen primer so znaki na prehodih za pešce, ki poskušajo opozarjati na prisotnost pešca, ampak zaradi neustreznih senzorjev niso zmožni zaznavati stoječega pešca in tako v osnovi ne morejo delovati v korist prometne varnosti. To so primeri, ko ima lahko tovrstna signalizacija moteč ali zavajajoč učinek, vendar pa vseeno ne določa prednosti kot npr. semafor, in tako vedenje in odločitve ostajajo pri prometnem udeležencu.«

Poslovna ideja podjetja COPS je nastala leta 2012, in sicer kot odziv na lastno neprijetno izkušnjo na nepreglednem križišču. Slovenski inovatorji so tako zavihali rokave in razvili izdelek, ki navdušuje tudi v tujini. Nastala je opozorilna prometna signalizacija(Collision Preventing Safety Systems), ki udeležence v prometu s svetlobnimi signali opozarja na neposredne nevarnosti v bližini – na križiščih, nevarnih odsekih, na železniških prehodih in po novem tudi na prehodih za pešce.Že po prvem izdelku, ki je namenjen opozarjanju na najbolj kočljivih lokacijah v prometu, je bilo jasno, da je to šele začetek zelo uspešne slovenske zgodbe. Učinek na prometno varnost je bil takojšen in prav to jih je spodbudilo, poudarja, direktor podjetja, da so ostali ves čas v pogonu in v iskanju novih proizvodov, ki bi še dodatno izboljšali stanje na slovenskih cestah.Z leti so se povezali z različnimi ustanovami, med drugimi tudi z DRSI (Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo), s katerimi iščejo ideje za nove tehnične rešitve. Povezujejo se tudi z lokalnimi oblastmi, izkušnje in partnerje so našli tudi v tujini. Samo za nemški trg so razvili posebno signalizacijo, ki jo danes nameščajo tudi na slovenskih cestah.Za tehnični razvoj večinoma poskrbijo sami. Velik del prihodkov reinvestirajo v stalne izboljšave in optimizacijo obstoječih izdelkov in proizvodnih postopkov. Tako lahko zagotovijo kompleksne sisteme po dosegljivih cenah.Zelo hitro se je izkazalo, da so sistemi COPS pametna rešitev, ki so jo zelo dobro sprejeli vsi udeleženci v prometu. Upad prometnih nesreč na območjih, kjer so jih postavili, je bil ogromen – v povprečju več kot 80-odstoten. »Statistiko prometnih nesreč spremljamo predvsem na podlagi podatkov, ki nam jih za posamezno lokacijo posredujejo lokalne policijske postaje. Na tem mestu želim izpostaviti kooperativen odnos naše prometne policije, tako vodstva kot lokalnih postaj, ter njihovo prizadevanje za zmanjšanje prometnih nesreč,« razloži Peter Korun, ki ob tem izpostavi, da lokacije za postavitev signalizacije v prvi vrsti izbirajo na podlagi števila prometnih nesreč na določenih »rizičnih lokacijah«. »Podatke pridobivamo iz različnih virov, pretežno od lokalnih policijskih postaj, občinskih strokovnih teles za področje prometa, iz podatkovne baze o nesrečah AVP, od občanov itd.«»Svetlobna opozorilna signalizacija je primerna na mestih, kjer je iz različnih vzrokov zmanjšana zaznavnost nevarnih točk, kot so križišča, prehodi za pešce itd. Takšne lokacije velikokrat žal prepoznamo po ponavljajočih se prometnih nesrečah,« še preden pa postavijo signalizacijo, opravijo tudi strokovno oceno o smotrnosti postavitve signalizacije. Marsikdaj je možno kritične točke v prometu izboljšati tudi z enostavnejšimi ukrepi (nepreglednost zaradi dreves, obnovitev pasivne signalizacije itd.). »Preveč razširjena uporaba svetlobne signalizacije bi namreč zmanjšala učinek opozarjanja na mestih, kjer je to zares potrebno,« je prepričan naš sogovornik.Sistemsluži za povečanje varnosti na nevarnih cestnih odsekih, kot so nezaznavna križišča, ostri ovinki, nepregledni podvozi itd.Posebnost sistemov COPS je v večnivojskem učinku na varnejšo vožnjo,« poudarja Korun. V tem smislu je najnaprednejši sistem COPS@road, ki je namenjen predvsem za križišča.Kako deluje? »Kot prvo se na podlagi zaznavanja in merjenja hitrosti prometnih udeležencev doseže njihovo pravočasno opozarjanje na približevanje nevarni lokaciji ter na morebitno previsoko hitrost. Kot drugo je naloga naše opozorilne signalizacije obveščanje udeležencev o medsebojnem približevanju in nevarnosti trka. V ta namen si opozorilni znaki izmenjujejo informacije o zaznanih prometnih udeležencih po brezžični povezavi.«Tretja funkcionalnost signalizacije pa služi za dodatno analizo, saj lahko z zapisovanjem prometnih podatkov in dostopom do prometne statistike (gostota prometa, najvišje in povprečne hitrosti itd.) izvajajo dodatne ukrepe za izboljšanje prometne varnosti. Med drugim vsi znaki spremljajo stanja svojih komponent in ob zaznavi napake ali slabega stanja baterije dogodek sporočijo vzdrževalcu. »Naši sistemi so tako ves čas pod nadzorom, s čimer skrbimo za neprekinjeno delovanje«.Več kot polovica železniških prehodov na lokalnih cestah v Sloveniji je brez zapornic. Na teh mestih je pogost vzrok za nesreče nezbranost voznikov, zaradi česar so zasnovali prilagojen sistem, ki uporablja enostopenjski način opozarjanja. Opozarjanje se aktivira ob približevanju prometnega udeleženca k nivojskemu prehodu, ne glede na prisotnost vlaka, s čimer udeleženca opozarja na večjo previdnost ob približevanju nevarnemu prometnemu odseku.»Pri sistemih COPS@rail, ki služijo za opozarjanje voznikov na približevanje nezavarovanemu nivojskemu (železniškemu) prehodu, je kompleksnost delovanja v naši državi omejena zaradi zakonskih regulativ,« razloži Korun. To pomeni, da sistem COPS@rail ne opozarja na prihod vlaka, temveč skrbi za večjo zaznavnost nivojskega prehoda. »Slabša zaznavnost prehoda in nezbranost voznikov so namreč pogost vzrok za prometne nesreče na nivojskih prehodih.«Do zdaj so postavili 24 sistemov COPS@rail.Najnovejši sistemso prvotno razvili za nemški trg, vendar ga bodo postopoma implementirali tudi na našem trgu. Namenjen je večji varnosti najbolj ranljivih udeležencev v prometu, torej pešcev pri prečkanju prehoda.»Sistem opozarja voznike na približevanje prehodu, pešce pa informira o prihajajočem prometu s prikazom hitrosti vozil, ki se približujejo prehodu. Čeprav je prikazovalnik hitrosti orientiran tako, da je viden predvsem pešcu, ki namerava prečkati prehod, ima sekundarni učinek na umirjanje hitrosti,« predstavi svoj najnovejši izdelek in ob tem še poudari, da dejstvo, da imajo pešci in drugi mimoidoči udeleženci v prometu vidno trenutno hitrost cestnega prometa oz. posameznega vozila, odgovornega voznika, ki pozna obstoječo signalizacijo, dodatno motivira k prilagoditvi hitrosti.»Smeri prihoda vozil seveda ne prikazuje, saj se mora pešec še vedno sam prepričati o varnosti prečkanja ceste.« In to je bistvo sistemov COPS, ki v prometu služijo kot »pameten asistent« za povečanje varnosti, nikakor pa niso namenjeni temu, da smo zaradi njih bolj brezbrižni.V Sloveniji je do zdaj opremljen en prehod za pešce v Mariboru, v sklopu letošnjega razpisa za večjo prometno varnost v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav pa so izbrali 11 prehodov za pešce, kamor ravno postavljajo opozorilnike.Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav