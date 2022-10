Storitve za električna vozila

Porsche Slovenija je že vrsto let najmočnejši zastopnik avtomobilov v Sloveniji, ki z vsemi znamkami koncerna Volkswagen ustvari tretjino slovenske prodaje, letos celo nekoliko več. Kot matični koncern Volkswagen imajo ambicije na področju električnih vozil, skupaj s tem pa tudi z različnimi povezanimi storitvami. Vendar stvari ne gredo zelo hitro, vse to je za zdaj namreč precej drago.

Kot je na tiskovni konferenci dejal direktor Danilo Ferjančič, sicer preboja električne mobilnosti doslej še ni bilo, morda se bo rast dogajala sukcesivno. Letos je bilo v Sloveniji prodanih malce več električnih vozil kot v primerljivem obdobju lani, tržni delež je zrasel na 5 odstotkov, kar pa je še vedno precej manj kot na primer v sosednji Avstriji, kjer znaša 14 odstotkov. Po njegovih besedah kljub temu druge poti kot v smer elektromobilnosti ni, zato se od leta 2019 ukvarjajo tudi s storitvami pod znamko Moon, ki zdaj zajema najrazličnejše stvari, povezane z električnimi avtomobili. Ideja je, da bi električne avtomobile v glavnem polnili doma ali na delovnem mestu, seveda tam, kjer je to mogoče – ta del bi moral predstavljati 85 odstotkov vsega polnjenja.

Promet se jim na tem področju postopoma povečuje in je letos do jeseni dosegel milijon evrov, kar je še vedno le majhen drobec njihovih celotnih prihodkov, a verjamejo v nadaljnjo rast. Ta dejavnost, pri kateri sodelujejo z različnimi podjetji iz Slovenije, med drugim obsega polnilne postaje, pri postavitvi katerih sodelujejo s podjetjem Etrel, sončne elektrarne, kjer je njihov partner Elnet, in hranilnike, ki jih pripravlja TAB. Sodelujejo tudi z Lumarjem pri postavitvi naprednih stavb, kjer je možnost teh naprav že vnaprej zasnovana, pa z družbo Amibit, za upravljanje, merjenje in povezljivost različnih domačih električnih porabnikov. Pri podjetju Porsche Slovenija menijo, da je za vse naštete družbe to sodelovanje tudi širša priložnost, saj so so njihove avtomobilske znamke del največjega evropskega avtomobilskega koncerna.

Trenutno je 500 zasebnih in poslovnih uporabnikov sistema Moon charge, mreža 129 javnih polnilnic te njihove znamke pa dopolnjuje možnost polnjenja doma ali v podjetju.

Kot je med drugim dejal Miha Levstek, direktor Etrela, je njihovo podjetje vključeno v več evropskih razvojnih projektov na področju polnjenja, a še ni jasno, ali se bodo res uveljavile tudi dvosmerne polnilnice – sistem vehicle to grid (V2G) bodo začeli razvijati, ko se bo ta način izkazal za trajnostni poslovni model.

V Porscheju Slovenija so, kot pravijo, letos sklenili 150 pogodb za postavitev sončnih elektrarn, vgradili so jih nekaj manj. V ponudbi imajo tudi hranilnike z različno zmogljivostjo (do 20 kWh). Po besedah Romana Burje, izvršnega direktorja Taba, ki jih zanje proizvaja, bodo v proizvodnjo litij-ionskih hranilnikov prihodnje leto vložili 12 milijonov evrov in poskušali z večjo količino doseči nižjo ceno izdelka.

Vse te dodatne storitve namreč niso poceni in z njimi se precej poveča strošek nakupa električnega vozila, ki že sam po sebi močno presega ceno avtomobila z motorjem na notranje zgorevanje. O tem, kdaj bi se to lahko pocenilo, kakega odgovora za zdaj ni.