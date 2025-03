Tayron kot daljši tiguan

Volkswagen na slovenskem trgu začenja prodajati nov model, to je volkswagen tayron. Prej je takšen avtomobil nosil ime tiguan allspace, zdaj je to uradno samostojni model tayron. Dolg je 4,8 metra in aktualnega tiguana po dolžini preseže za četrt metra. Oblikovno je v nekaterih odtenkih drugačen, sicer pa je podobnost med njima precejšnja.

Tayron ima lahko namesto dveh tri vrste sedežev za sedem potnikov, če pa sta postavljeni le dve, izstopa velik prtljažnik s skoraj 900 litri tovorne površine. Druga klop se deli v razmerju 40/20/40 in ima 18 cm vzdolžnega pomika. Enako kot tiguan ima lahko tayron dizelski, bencinski ali blagohibridni pogon, lahko bo tudi priključni hibrid. Vselej ima samodejni menjalnik. Tako v bencinski kot v dizelski izvedbi bo možen štirikolesni pogon.

Cene se pri nas za blagohibridni bencinski motor (1.5 eTSI, moč 110 kW) in sprednji pogon začnejo pri 42 tisoč evrih, dvolitrski bencinski motor ima vselej štirikolesni pogon in glede na izvedbo moči (150 ali 190 kW) stane najmanj 48 oziroma 54 tisoč evrov. Dizelsko stran predstavlja prav tako dvolitrski štirivaljni motor, z močjo 110 kW ima sprednji pogon in stane vsaj 45 tisoč, v primeru štirikolesnega pogona je moč motorja 143 kW, cena pa že 53 tisočakov.

Tayron je lahko tudi priključni hibrid, ki združuje 1,5-litrski bencinski štirivaljnik in električni motor, samo na elektriko je z enim napolnjenjem baterije z zmogljivostjo 20 kWh sposoben prevoziti več kot 100 kilometrov. Medtem ko so tiguana allspace izdelovali v Mehiki, tayron prihaja iz Wolfsburga v Nemčiji. Zanj bo treba odšteti vsaj 47 tisoč evrov (moč 150 kW) oziroma 54 tisoč evrov (moč 200 kW).