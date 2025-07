Terramar – športni terenec z dozorelo identiteto

V nadaljevanju preberite:

Cupra je v zadnjih letih zelo uspešna znamka koncerna Volkswagen, tudi zaradi električnega borna, še veliko bolj pa zaradi klasično gnanega križanca formentorja. Tega nekako nadgrajuje model terramar, ki je bolj pokončen, prostornejši.

Terramar je dobil ime po dirkališču blizu Barcelone, izdelujejo ga v Audijevi tovarni v Györu na Madžarskem. Dolg je 452 cm, podoba je zanimiva, v slogu znamke Cupra je polna ostrih oblikovnih linij, in to tako spredaj kot zadaj. Če vam je oblikovno všeč formentor, vam bo verjetno tudi terramar, ki ga je malce več in je prostornejši. V kabini je tudi nekaj Cuprinih poudarkov, predvsem bakrena barva na stikalih in vzvodih pa oblikovni element na sredinski konzoli. Uporabljeni materiali na armaturni plošči in vratih so prijetno mehki in lepo spojeni.