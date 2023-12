To so tri najlepše slovenske ceste za pravo vozniško simfonijo

Vse to ponujajo trase, ki smo jih v vozniški simfoniji dinamičnih ovinkov raziskovali s tremi predstavniki modelske palete Porsche.

S Cayennom čez devetnajst serpentin v deželo Petra Klepca

V srcu Slovenije leži skriti dragulj cestnih poti, ki očara vsakega ljubitelja vožnje. To je devetnajst serpentin prelaza Strma reber, ki povezuje Osilnico s Kočevsko Reko. Prav na tej cesti pa smo preizkusili tudi novega Porsche Cayenna.

Glavni vozniški utrinek poti je vožnja čez Strmo reber, znano tudi kot Medvedje črevo. Ta 8,4 kilometra dolgi vzpon s povprečnim naklonom 8,8 odstotka in 17-odstotnim maksimalnim naklonom je pravi raj za adrenalinske navdušence. Več o tej cesti vključno z zemljevidom predlagane poti si oglejte na povezavi.

Sredinsko nameščeni motor modela 718 vzpostavlja pristno povezavo med človekom in strojem. FOTO: Porsche Center Ljubljana

Med Vipavo in Krasom z modelom 718

Vožnja po robu med Vipavsko dolino in kraško planoto ne prinaša samo užitkov v odličnih cestnih razmerah, ki bodo zagotovo razveselile vaše srce, ampak ponuja tudi številne priložnosti za postanke, med katerimi lahko uživate v lokalnih kulturnih znamenitostih in kulinaričnih dobrotah. Po teh cestah smo se zapeljali z atraktivnima predstavnikoma modelov 718: Caymanom in Boxsterjem. Več o tej trasi vključno z zemljevidom predlagane poti si oglejte na povezavi.

718 je vozilo za prave avtomobilistične puriste. Pooseblja ga lahka gradnja, vsi modeli razen tistih z oznako RS pa so serijsko opremljeni s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Za volanom se občutijo korenine tega avtomobila, ki segajo vse do kultnega modela 550 Spyder. S hrbtiščem tik ob motorju namreč čutimo, kako se moč motorja prenaša v navor, s tem pa v še posebej intenzivne občutke med vožnjo.

Vzpon na Pavličevo sedlo ponuja obilico vozniških preizkušenj, na vrhu pa se odprejo čudoviti razgledi. FOTO: Porsche Center Ljubljana

Dih jemajoči pogledi na Solčavski panoramski cesti z Macanom GTS

Solčavska panoramska cesta in Logarska dolina sta popularni destinaciji za ljubitelje narave, pustolovce in tiste, ki iščejo pristno lepoto slovenskih Alp. Te kraje odlikujejo tudi slikovite ceste, ki so same po sebi navdih. Pridružite se nam pri odkrivanju teh lepot!

Z modelom Macan GTS smo se podali na nepozabno potovanje skozi osupljive alpske kulise Solčave in Logarske doline. Naš cilj je bil doživeti edinstvenost, dinamičnost in vznemirljivost slovenskih krajev, ki združujejo idilične razglede, razgibane ceste, izjemno kulinariko in številne možnosti za aktivno preživljanje časa. Več o tej trasi vključno z zemljevidom predlagane poti si oglejte na povezavi.

