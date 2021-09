Tretje poglavje razburljive yamahe

Izredno lahkotno vodljiv, zanesljiv in temperamenten je tracer.

Foto Andrej Brglez

Yamaha tracer 9 GT

Uradni zastopnik: Delta Team, Krško

Cena: 14.245 evrov

Sporočilo je jasno: osvojitev prodajnega vrha je šele prvi del poti, da tam ostaneš, moraš ves čas napredovati. Foto Andrej Brglez

Spremenjeno je vse, kar bistveno vpliva na vožnjo: okvir, motor, vzmetenje in programi delovanja agregata. Foto Andrej Brglez

Nadgradnja v paketu asistenčnih sistemov je bila velika, kar se vidi tudi po številu stikal na krmilu ter v rešitvi dveh zaslonov.

Nadaljevanje Yamahine športno-potovalne uspešnice je bilo težko pričakovano, saj je kljub še vedno odličnim prodajnim rezultatom vse bolj očitno, da so tekmeci v zadnjih letih pridobili samozavest. Zdaj ko je novi tracer tu, pa je postalo povsem jasno, kaj so vmes počeli Yamahini inženirji. To ni le izboljšanje karakteristik, odločili so se napisati novo besedilo za novo vozniško uspešnico.Že ob predstavitvi prejšnjega agregata je bilo takoj očitno, da je zasnovan tako, da bo hišnim inženirjem še vrsto let omogočal številne razvojne nadgradnje. In tako je bilo, toda čas mineva, pritisk tekmecev pa je silovit, enako hitro spreminjajoče zahteve se kupcev. Yamaha je na takšno stanje odgovorila s sporočilom, ki jasno pove, kako pomemben je tracer v njeni prodajni paleti.Motor iz širše družine MT-09 je v tretji generaciji tracerja tako rekoč nov. Povečali so prostornino, z 847 na 889 kubičnih centimetrov, s tem se je rahlo dvignil končni rezultat moči, ki je zdaj 87,5 kW (119 KM), a je v vozniškem smislu veliko bolj pomemben rezultat seštevka teh sprememb.Po novem jim je namreč uspelo za sedem odstotkov povečati navor, ta zdaj znaša 93 Nm pri 7000 vrtljajih v minuti, kar je 1500 vrtljajev manj kot prej. Sprememba se pri vožnji očitno pozna, novi tracer iz ovinka vleče prej, močneje in veliko bolj samozavestno ter predvsem bolj mirno, saj so motorni vrtljaji zdaj manj dramatično visoki. Sprememba se pozna tudi pri avtocestnih hitrostih, a tam vendarle manj.​Druga pomembna novost je popoln paket asistenčnih sistemov. Kupci so tudi v tem razredu motociklov postali v zadnjih letih sila zahtevni. Informiranost o tem, kako sistemi delujejo, je vedno večja in vse več je voznikov, ki vedo, kako občutno se s temi sistemi dvigne raven varnosti in užitka v vožnji.Podatke predeluje enota IMU (inertial measurement unit), ki je v primerjavi s tisto predstavljeno leta 2015 v superšportnem modelu R1 močno dodelana in za kar polovico manjša. Enota spremlja osne pospeške, pojemke, nagibe, dvige, spuste, hitrost vrtenja koles in še in še, podatke pa pošilja v enoto ECU (electronic control unit). Ta jih hipno predela in prevede v delovanje sistemov TCS, SCS, BC, lift control …Pod črto, to je paket varnosti in udobja na najvišji ravni, ki ga je tracer glede na svojo tržno vlogo in kupce, ki segajo po taki vrsti motociklov, potreboval in zdaj tudi dobil. Ko temu dodamo še tempomat, preprosto upravljanje programov vožnje in nastavljivosti vzmetenja, odlično in zanesljivo delujoč quickshifter, lažji, na novo oblikovan aluminijast okvir deltabox, ki je prestavil položaj agregata in s tem težišče na še bolj ugodno mesto, daljšo zadnjo vilico in ugodno kratko medosno razdaljo 150 cm za odlično okretnost, malenkost nižji in zelo udoben sedež (višina od 810 do 825 mm), dobro nastavljivost položaja stopalk za noge, novo sprednjo vetrno zaščito z enostavno 5-centimetrsko višinsko nastavljivostjo, gretje ročic, estetske in zanesljivo delujoče kovčke, in še bi se kaj našlo, postane povsem jasno, da Yamaha ve, kako močnega aduta ima v tracerju. Ponovno.