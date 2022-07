Tudi v Mariboru nadzor nad električnimi skiroji

Električni skiroji so tudi v naših krajih vse bolj priljubljeno prevozno sredstvo, posebej seveda v toplem delu leta, vendar za uporabnik pomenijo tudi določena tveganja, nenazadnje se povečuje tudi število poškodb njihovih uporabnikov. S ciljem čim bolj varne uporabe je bilo letos po Sloveniji že precej različnih akcij tako policije kot agencije za varnost prometa in AMZS, danes in jutri pa njihovo uporabo nadzorujejo prometni policisti v Mariboru.

Električni skiroji so lahka prevozna sredstva, ki jih je na naših ulicah čedalje več, saj so hitri in priročni za premagovanje krajših razdalj. Priljubljeni so še posebej v lepem in toplem vremenu. Vendar pa je vožnja z njimi lahko nevarna, saj se pri večji hitrosti težko pravočasno ustavijo, so bolj nestabilni, zaradi majhnih koles obstaja večja verjetnost padcev na neravnih površinah.

Kot smo v Delu že pisali, je ob naraščajoči uporabi tega prevoznega sredstva poškodb voznikov skirojev in električnih skirojev vse več. Med njimi naraščajo najbolj nevarne poškodbe glave, ki jih je bilo lani že 56 odstotkov. Večina vseh obravnavanih so bili otroci in mladostniki do 18. leta, teh je bilo lani kar 64 odstotkov. Tudi letos se je vsaj po podatki prvih mesecev leta število nesreč z električnimin skiroji povečevalo.

Prav tako lahko hitro predstavljajo nevarnost za druge udeležence v prometu, ker jih ti zaradi njihove hitrosti, tihe vožnje in ozke silhuete težje zaznajo, dodatno nevarnost pa predstavlja, če vozniki e-skirojev ne upoštevajo predpisov.

Zaradi vsega tega danes in jutri policisti policijske uprave Maribor izvajajo krajše poostrene nadzore nad vozniki lahkih motornih vozil, s čimer želijo doseči, da bodo v večji meri spoštovali cestno-prometne predpise.

Ob tem uporabnike električnih skirojev opozarjajo na spoštovanje zakonskih pravil, ki so bila sprejeta lansko poletje. Vozniki e-skiroja morajo do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Tu dodamo, da jo toplo priporočamo prav vsem uporabnikom, saj so poškodbe glave pogoste tudi pri nesrečah odraslih uporabnikov

Voziti morajo po kolesarskih pasovih, kolesarskih stezah ali kolesarskih poteh. Kjer teh prometnih površin ni ali niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 km/h.

V območjih za pešce morajo upočasniti. Vozniki e-skirojev smejo voziti tudi v območju za pešce, vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev, in sicer morajo način in hitrost gibanja prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakšno se lahko gibljejo pešci.

Dovoljena samo vozila, ki lahko peljejo do 25 km/h. Uporaba lahkih motornih vozil, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 25 km/h ali so širša od 80 cm, lahkih motornih vozil brez krmila in miniaturnih motornih vozil, v cestnem prometu ni dovoljena. Ponoči smejo voziti le le z lučmi. Na sprednji strani morajo imeti žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo, in rdeč odsevnik. Na obeh straneh pa mora imeti rumene ali oranžne bočne odsevnike.

Pogosto vidimo, da se na električnem skiroju peljeta dve osebi, npr. odrasli voznik še otroka, ali mladostnik drugega mladostnika. Na e-skiroju je prepovedano prevažati druge osebe, prevoz je izjemoma dovoljen, če je proizvajalec to predvidel.

Prepoved vožnje velja za otroke do 12. leta starosti. Lahka motorna vozila smejo po določilih Zakona o voznikih voziti otroci od dopolnjenega 12. do 14. leta starosti, če imajo pri sebi kolesarsko izkaznico, in osebe, ki so starejše od 14 let.

Ene najbolj nevarnih praks, je uporaba mobilnih telefonov med vožnjo, tudi električnega skiroja, Med vožnjo se mora voznik e-skiroja vzdržati vseh ravnanj, ki bi zmanjševala njegovo slušno ali vidno zaznavanje v cestnem prometu.