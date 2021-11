Tako boste zares doživeli, kako tiha je vožnja. In ko boste dali glasbo na glas, vam bo jasno tudi, kako drugače se sliši brez spremljevalnega hrupa bencinskega ali dizelskega motorja. In potem – pospeški. Ves navor je na voljo takoj, v hipu. Nemogoče, da ne bi bili navdušeni.

»Kako je tih, ej! Nisva si mislila, da je še kje kaka ŠKODA, ki bi nama lahko bila tako všeč kot najin KODIAQ,« sta priznala Nenna in Tomas iz Novega mesta, ki jima je električno tišino popestrilo le prikupno smrčanje njunega sinka, medtem ko jih je ENYAQ iV varno peljal na Kobariški stol. »Tih je!« kot iz topa izstreli tudi Peter, ko ga vprašamo, kaj najprej opazi, in takoj nato doda, da »se res lepo pelje. Avto se drži ceste, pospeški so, kaj bi še lepšega!« Čisto zamenjal svojega starodobnika ŠKODA 1000MB z novim električnim SUV-om znamke ŠKODA sicer ne bi,» si pa znam predstavljati, da bi bil to moj avto za vsak dan«.

Veronika se je v ENYAQ iV usedla iz svojega modrega dirkača: njena FABIA Monte Carlo mlado vzgojiteljico s Pohorja spremlja že nekaj let. »Čisto drugačen občutek je!« je navdušena nad vožnjo.

Oglejte si video in naj vam Laznikovi, Peter, Veronika in Marko sami pokažejo in povejo, kako je voziti ENYAQ iV!

Marko, ki je profesionalni lovec na nevihte, pa je opazil še nekaj pomembnega: »Obračalni krog ima izjemen!« Pravi, da bi mu pri njegovem adrenalinskem početju prišel še kako prav. Takšnega njegov SUPERB pač nima. »Ja, res se lepo pelje.« Peter, zdravstveni tehnik iz Zgornje Kungote, pa je hitro opazil še eno prednost: »Enostavno prideš domov, ga priklopiš kot mobitel in je to to.«

Da je »to to«, že tri mesece z veseljem ugotavlja ljubljanski taksist Mirsad. »Ko sem se usedel vanj, sem si rekel: Uau, kaj je to, space shuttle?!« V teh treh mesecih, kar je ENYAQ iV njegov, je z njim prevozil že 18.000 kilometrov. »Jaz prevozim veliko kilometrov in v petih letih se mi investicija povrne. Kalkulacija je jasna,« pove. »Ko grem jaz 'tankat', natankam za 4 evre in se peljem 300 kilometrov, ti moraš pa plačati 40 evrov. A je račun ali ne?« In seveda ne pozabi na obvezne kavice: »Kava se pije, avto se polni, jaz pa imam počitek. In to je za taksista pomembno. V 15 minutah na kavi napolnim baterijo za 50 kilometrov vožnje po Ljubljani z rekuperatorjem, ki ga ima avto.«

Seveda pa ENYAQ iV ne navdušuje le voznika, ampak tudi njegove potnike. »Prva stranka je sedla v avto in rekla, kako je lep avto, kako lepa barva! Ogromno prostora je, to vsi opazijo, pa da so dobri, udobni sedeži. Poanta v taksiju je dovolj prostora zaradi kovčkov in da ljudje lepo sedijo. Kateri avto je to, sprašujejo. Ja, nova ŠKODA, električna, pravim.«

Mirsad končno po vseh teh letih vozi avto, v katerem ga po osmih urah za volanom ne bolita ne glava ne hrbet, pove z nasmehom – pa ne le zaradi udobnih sedežev, ampak tudi zato, ker mu avto pomaga pri njegovem delu. »Prepoznava prometne znake, zaznava pešce pa tudi zavira sam.« Poleg tega Mirsad pripelje stranke na cilj prej kot drugi. »Pa ne zato, ker bi divjal, vozim po predpisih. Ampak jaz odpeljem, ko drugi še stojijo na semaforju,« pove in tako plastično ponazori prednosti navora, ki je v električnem avtomobilu na voljo takoj.

Kaj vas bo gotovo osupnilo – poleg tišine?

Projicirni zaslon: Del informacij, ki jih voznik potrebuje med vožnjo, se prikazuje na vetrobranskem steklu v vidnem polju voznika tik nad aktivnim informacijskim zaslonom, drugi del – denimo puščice navigacije – pa bodo prikazane tako, da se bo zdelo, kot da jih vidite na cesti nekaj metrov pred vami. Infotainment zaslon: Z njim upravljate tako infotainment sistem kot funkcije vozila. Na njem se prikazujejo vsi pomembni in manj pomembni podatki, hkrati pa je nanj mogoče zrcaliti zaslon pametnega telefona – in to brezžično. Poskrbljeno je za povezljivost s spletom, storitve ŠKODA Connect pa med drugim omogočajo nadzor avtomobila na daljavo. Ogrevanje na daljavo: Pozimi boste vedno lahko sedli v ogret avtomobil – in poleti v ohlajenega. Vse to uredite na daljavo, z aplikacijo v svojem telefonu. Vožnja v zastoju brez pritiskanja na pedale: ENYAQ iV v zastoju vozi sam, saj asistenca za zastoje Traffic Jam Assist s krmiljenjem motorja, zavor in nadzorom krmiljenja posnema speljevanje, zaviranje in zavijanje okoliških vozil pri hitrostih do 60 km/h. Matrični LED-žarometi: Nova izkušnja nočne vožnje brez preklapljanja med dolgim in kratkim svetlobnim snopom. Popoln pregled nad okolico s sistemom Area View: Za volanom se boste lahko počutili povsem samozavestno, saj štiri kamere zaznavajo prostor okoli celotnega vozila, slika pa se prenaša na zaslon infotainment sistema.

