Serija, ob kateri je zajokal celo predsednik

Ko je novi južnokorejski predsednik Li Dže Mjong sestavljal vlado, sta ostala dva položaja nezapolnjena. Imenoval je 17 od skupno 19 ministrov in si vzel še nekaj časa za razmislek o tem, kdo bo vodil ministrstvo za zemljo, infrastrukturo in promet ter posebno ministrstvo za kulturo, šport in turizem.

Med srečanjem z najuglednejšimi osebnostmi s področja kulture je Li minuli ponedeljek med drugim razkril, zakaj zavlačuje s sprejetjem te odločitve. »Imam občutek, da smo na pragu tega, da postanemo takšna kulturna sila, kakršno si je zamišljal Kim Gu,« je dejal predsednik. Spomnil se je vizije enega najpomembnejših aktivistov za korejsko osamosvojitev izpod japonske kolonialne oblasti, ki je trdil, da za samoobrambo nista dovolj močna vojska in uspešno gospodarstvo, temveč je nujna predvsem kultura, ki po vsem svetu širi svoj pozitivni vpliv. »Prepričan sem, da bomo lahko postali vodilna nacija – resnična globalna sila, če bomo občutno povečali naložbe in podporo kulturnemu sektorju ter prihodnji generaciji ponudili priložnost [da se uveljavi na področju kulture] in globalno razširili kulturni vpliv Koreje. Mislim, da bi lahko bila to naša največja moč. Te dni sem ponosen že takrat, ko o tem razmišljam.«