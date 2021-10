V retro slogu s svežo vsebino

Notranjost je svetla, udobna in moderna.



Prepoznaven na različne načine

Nastavljanje položaja zadnjih sedežev

Kljuke so posebne.



Tri metre medosja

Tudi zadaj je prostorno, sedala so vzdolžno pomična. Foto Gašper Boncelj



Še drugi modeli z enake osnove

Polnjenje je možno v različnih izvedbah.

Prtljažnik zadaj je solidno velik, morda malce plitek, manjši je še spredaj. Foto Gašper Boncelj

Hyundai je imel model ioniq že doslej. V treh različicah je prinašal različne stopnje elektrifikacije. Zdaj je pripravljen ioniq 5, avtomobil, ki ima podobno ime, a zelo drugačno, celo malce razburljivo podobo in sodobnejšo vsebino. Pravzaprav z njim skoraj nastaja nova (električna) blagovna znamka, saj bo ioniqov še več.Ioniq 5 je povsem električni avtomobil sveže generacije, prihaja z nove prilagodljive globalne osnove E-GMP za električna vozila te velike industrijske skupine. Njegovo dno je napolnjeno z moduli litij-ionskih celic, katerih skupna zmogljivost je 58 ali 73 kWh. Teža baterijskega sklopa je po zatrjevanju snovalcev deset odstotkov manjša kot pri električnem modelu hyundai kona.Lahko ima en motor in zadnji pogon ali pa še manj močnega sprednjega in pogon na vsa štiri kolesa. Če ima motor le zadaj, ima ta lahko moč 125 ali 160 kW, če ima še sprednjega, je najvišja sistemska moč 173 ali 225 kW. Motor ima novo zasnovo, na statorju so uporabili navitje z lasnicami, kar prinaša večjo zmogljivost, sodobneje je urejeno tudi njegovo hlajenje.Uradna poraba znaša odvisno od izvedbe od 16 do 19 kWh/100 km, v predstavitvenem primerku z zadnjim pogonom in močnejšo baterijo je po tem, ko je bil povsem napolnjen, doseg na zaslonu kazal nekaj čez 400 kilometrov, uradno naj bi znašal nekaj deset kilometrov več. Tu bi glede na dosedanje električne modele pri Hyundaiu morda pričakovali še kaj več, zdi se, da so približno toliko zmogli že njihovi dosedanji izdelki, kot na primer električna kona. Vendarle bomo lahko kaj več o tem rekli, ko bo avtomobil na kakem daljšem preizkusu.Če zmogljivost akumulatorja ni nekaj izjemnega, pa je treba dodati, da je vse skupaj pripravljeno na sistemu 800-voltne napeljave, kar omogoča polnjenje na ekspresno hitrih polnilnicah z enosmernim tokom z največjo močjo 232 kW. Proizvajalec trdi, da se lahko baterija do 10 do 80 odstotkov zmogljivosti na tak način napolni v le 18 minutah. Načini polnjenja so seveda tudi drugačni, manj hitri na javnih polnilnicah, tudi domačih polnilnih postajah ali pač na šuko vtičnici, ko se bo izpraznjen manjši akumulator polnil dlje kot en dan …S 463 cm dolžine ioniq 5 v živo deluje večji, kot bi si predstavljali po fotografijah. Njegov zunanji slog je res prepoznaven, marsikdo ne mara izraza retro, a vendarle me vsaj nekoliko spominja na nekdanjo slavno lancio delto. Snovalci pač pravijo, da je imel navdih v športnem konceptnem modelu hyundai pony coupe izpred desetletij.Po svoje deluje oglat, a nima pretiranega števila različnih linij. Zelo posebna so sprednja in še posebej zadnja svetila, ki so skupek mnogih kvadratno oblikovanih svetečih diod. Ne morete mimo zelo posebnih pogrezljivih kljuk, ki smo jih pri kakem tekmecu že videli, a so tu videti še posebej dobro. S strani ima po sredini diagonalno linijo, ki skupaj z zgornjim in spodnjim delom deluje kot velika obrnjena črka Z.Ioniq 5 je prostoren avtomobil – njegova medosna razdalja znaša kar tri metre – tako spredaj, kjer je udobje na vrhunski ravni, kot na pomični zadnji klopi, ki jo lahko tudi s pomočjo elektrike pomikamo za 13 cm, in v dokajšni meri tudi v prtljažniku s skoraj 530 litri. Če podremo zadnjo klop, sicer dno ni čisto ravno, je pa nakladalni prostor zajeten. Dopolnjuje ga še manjši prtljažnik spredaj (57 litrov), ki utegne biti primeren za polnilne kable. Kot zatrjujejo, so notranji materiali bodisi reciklirani bodisi iz čim bolj naravnih virov. Ob posodobljenih asistenčnih sistemih omenimo, da avtomobil z radarskim senzorjem zazna, če bi v kabini pozabili kakega (mladega) potnika.Za volanom sta dva zaslona, ki delujeta enovito in elegantno, ob volanskem drogu je kar zajetna ročica, s katero pretikamo po programih vožnje. Na volanu si lahko tako kot v dosedanjih električnih predstavnikih nastavljamo moč rekuperacije in s tem varčevanja z energijo, prikazovalnik informacij s tako imenovano obogateno resničnostjo na vetrobranskem steklu je eden največjih doslej, tudi sedeža spredaj sta v slogu visokega udobja, njuni naslonjali je mogoče spustiti v skoraj ležeč položaj.Ioniq 5 želi predstavljati vrh Hyundaieve ponudbe, za doplačilo so na strehi možne sončne celice za dodatno pridobivanje energije, šele za doplačilo oziroma v najvišji opremi je dosegljiva tudi toplotna črpalka, podobno velja za možnost polnjenja zunanjih porabnikov (V2L).Pravijo, da je z izjemo baterij, ki jih zanje izdelujejo v SK Innovation (trdijo, da je jamstvo osem let ali 160.000 prevoženih kilometrov), prej so jih po večini v LG Chem (imeli so velik vpoklic), vse drugo pripravljeno v Hyundaiu, avtomobil nastaja v tovarni v Ulsanu v Južni Koreji. Novi ioniq seveda ni in ne bo edini izdelek s platforme E-GMP. Ioniqov bo še več, z lihimi številkami bodo predstavljene limuzine in kombilimuzine, s sodimi športni terenci. Koncern ima seveda tudi druge znamke, svoj tehnično sorodni izdelek bo pri nas predstavila kmalu tudi Kia, model EV6 bodo v Slovenijo pripeljali sredi oktobra.Prodaja ioniqa 5 se začne sredi oktobra, lahko rečemo, da to po ceni žal ne bo avtomobil za množice. Za vstopno izvedenko z manjšo baterijo in zadnjim pogonom je treba pred subvencijo odšteti 43.000 evrov, najdražja je izpeljanka z močnejšo baterijo in štirikolesnim pogonom, ki velja vsaj 50 tisočakov.Pravijo, da je o tekmecih govoriti težko, omenjajo volkswagen ID.4, škodo enyaq in ford mustang e-mach, ki na trg šele pride. Razmere so negotove, a si vseeno želijo, da bi letos na naš trg dobili okoli 30 ioniqov 5. Z enim od slovenskih ponudnikov pripravljajo tudi spremljevalne pakete mobilnostnih rešitev za polnjenje električne energije na poti.