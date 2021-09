V znamenju električnega pogona

Jean-Paul Drai, Renault: »Električni megane je krajši, a bolj prostoren kot dosedanji, ki bo šel svojo pot naprej.«

FOTO: Gašper Boncelj



Leta 2025 za množice

ID.life je študija bodočega malega električnega volkswagna.

FOTO: Gašper Boncelj

Šef BMW Oliver Zipse ob študiji i vision circular o pomenu reciklaže

FOTO: Michaela Rehle/Reuters



Avtomobil iz reciklaže

Mercedes EQE je nova limuzina v električni družini znamke.

FOTO: Michaela Rehle/Reuters

Smartov koncept kot znamenje novega začetka.

FOTO: Gašper Boncelj

Hyundai ioniq5 v zamisli robotskega taksija

FOTO: Gašper Boncelj

Nova izvedba kie sportage kot priključni hibrid

FOTO: Gašper Boncelj



Nazaj v nekdanje čase?

Dacia jogger proti trendu – enoprostorec na klasični pogon

FOTO: Gašper Boncelj

Stanislas de Sury in Andreea Guinea, Dacia: »Jogger meri na tiste, ki so vozili logana MCV, lodgyja ali dokkerja.«

FOTO: Gašper Boncelj

Beetle po kitajsko

Ora cat je naslednji kitajski poskus v Evropi.

FOTO: Gašper Boncelj

City one kot posebne vrste štirikolesnik

FOTO: Gašper Boncelj

Microlino 2.0 je končno nared za proizvodnjo.

FOTO: Gašper Boncelj

Če kdo, naj bi bila avtomobilsko razstavo sposobna imeti Nemčija. Letos je prvič v Münchnu, kjer se predstavljajo večinoma veliki domači igralci, z nekaj gostujočimi tekmeci. Vzporedno na glavnem sejmišču in še na več lokacijah v središču mesta, kar je sicer povzročilo različna mnenja o uspešnosti zasnove. Kot so napovedovali, so razstavo vsaj uvodoma kar močno ovirali in proti njej protestirali okoljevarstveniki, o čemer smo že pisali. Tokrat pa več o novostih.Morda bi morali na začetku dati prednost komu od domačinov ali pač ne. Realno gledano je namreč najpomembnejša avtomobilska novost v Münchnu francoskega izvora. To je povsem nov megan renault e-tech electric, prvi izdelek, ki so ga pripravili, odkar podjetje vodi Luca de Meo. Megane je povsem nared.Kot pravi glavni razvojni inženir tega modela, je v novi izvedbi le še električen, dosedanji bo šel s klasičnim in hibridnim pogonom svojo pot naprej. Električni megane je dolg 421 centimetrov, krajši od dosedanjega modela, vendar Drai poudarja, da je v njem več prostora kot doslej, ker so vse, kar je pogonskega, uredili spredaj. Vendar avto nima sprednjega »frunka«. Prtljažnik je enako velik kot v dosedanjem meganu, a je žal globoka luknja z visokim nakladalnim robom.V spodnjem nivoju so vsaj uredili poseben prostor za kable. »To ni SUV, je višja kombilimuzina, v njem se prepleta več oblikovnih potez, pri nas pravijo, da je to v oblikovnem pogledu 'nova žival',« dodaja sogovornik in pove, da je v dnu še vedno litij-ionski, a precej tanek akumulatorski sklop, ki bo lahko pripravljen v dveh izvedbah zmogljivosti, 40 in 60 kWh, večja z dosegom 470 kilometrov. V notranjosti se zdi armatura za konfekcijsko številko večji sistem, kot ga poznamo iz clia, sredinski zaslon so razvili skupaj z Googlom. Megane bo ponujal več načinov polnjenja, tudi zelo hitrega z močjo 130 kW z istosmernim tokom. Nič niso hoteli reči o ceni, le da bo konkurenčen, kar bodo morali na trgu šele dokazati.Množičen naj bi bil, ko bo nared, tudi naslednji in doslej najmanjši predstavnik družine ID, ki ga je Volkswagen nakazal s konceptom ID life. Oblika se zdi zlasti od strani všečno škatlasta, verjamemo, da ji bo blizu tudi proizvodni izdelek, ki ga nekateri napovedujejo kot ID.2. Je pa to še kar daleč, kot je dejal prvi mož znamke, je predviden za leto 2025: »To je naša vizija naslednje generacije urbane mobilnosti. V mislih smo imeli mlade kupce. Menimo, da pri takšnem avtomobilu ne bo šlo le za prevoz od točke A do točke B, temveč tudi za življenjski slog in osebni izraz.«Takrat bomo videli, ali bo res imel, tako kot študija, prisekan volan, na primer, in ali se bo cena res začela pri 20 tisoč evrih, kot napovedujejo. Za ID.3 so nekoč napovedali ceno na ravni dizelskega golfa, pa še ni ravno tam. Manjši ID bo imel v nasprotju z večjimi brati pogon na sprednji kolesi, akumulator pa seveda v dnu, morda bodo takrat že imeli kakšno stroškovno ugodnejšo kemično sestavo.Še en mali električni avtomobil so, prav tako kot koncept, predstavili v Münchnu, new i vision circular. V živo je bil zelo atraktiven, oblikovno gre za popolnoma nov pristop, snovalec te oblike je Hrvat. Prvi mož uprave BMWje poudaril, da je skoraj ves izdelan iz recikliranih materialov, to naj bi bilo mogoče storiti tudi z baterijo s prihajajočo tehniko trdnega elektrolita. Videli bomo, ali res nakazuje linije kakega bodočega izdelka, leta 2025 naj bi namreč začeli z novo generacijo izdelkov, ki ji sami pravijo Neue Klasse. Nas je i vision circular malce spodbodel k razmišljanju, da bi vsaj približno takšen lahko bil videti naslednik električnega pionirja i3, prav tako ima namreč vrata, ki se odpirajo v nasprotno smer.Glavni tekmec Bavarcev, Mercedes-Benz je imel svoj razstavni prostor bolj ali manj povsem v znamenju električnih izdelkov, njihova družina z oznako EQ je vse širša. S konceptom so recimo napovedali, da bo električen tudi njihov legendarni luksuzni terenec razreda G, za proizvodnjo pa je že pripravljen limuzinski EQE, ki na zunaj deluje kot mlajši brat električne admiralske ladje EQS. Z velikim dosegom, okoli 600 kilometrov, pa ogromnim večopravilnim zaslonom. Mimogrede, iz Mercedesa je bilo slišati, da ne bodo več vlagali v razvoj priključnih hibridov.Na tem razstavnem prostorju je tudi študija novega prihodnjega električnega izdelka znamke Smart, ki začenja novo poglavje. Zdela se je kot nekakšna mešanica slogov, predvsem pa precej večja od česarkoli, kar smo pri Smartu poznali doslej. Mercedes je pripravil dizajn, za proizvodnjo bo poskrbel kitajski Geely, kot so nam dejali Smartovi predstavniki, bo za vse trge proizvodnja potekala na Kitajskem.Medtem ko se je zatrjevano nemški Opel odrekel udeležbi na razstavi, pa je na razstavišču in v mestu mogoče videti Fordove izdelke, predvsem je to v živo dokaj všečni ford mustang mach-e, ne pretirano velik povsem električni SUV, za katerega upamo, da se bo kmalu pripeljal do nas.V Münchnu se predstavlja tudi koncern Hyundai-Kia, ki je eden najbolj aktivnih v smeri novih pogonov. Svojega novega električnega zastavonošo ioniqa 5 so predstavili še v (študijski) izvedbi robotiziranega taksija, poleg njega pa stoji koncept prophecy, ki menda napoveduje videz prihodnjega ioniqa 6, električnega športnega avtomobila. Na enem od odprtih razstavnih prostorov v središču mesta (Odeonplatz) smo si prvič v živo ogledali nadvse elegantno električno kio EV6, zraven nje pa še novega, doslej tudi pri nas nadvse priljubljenega športnega terenca sportage, v katerem je še nekaj klasičnega pogona, sicer v kombinaciji z električnim – razstavljen je bil kot priključni hibrid.Klasika v smislu pogona velja tudi za pomembno Dacijino novost, model jogger. Kot je dejaliz Dacie, bo jogger najprej na voljo z bencinskim pogonom, prav tako izvedba na utekočinjeni naftni plin, čez dve leti pa še kot samopolnilni bencinski hibrid. Na izbiro bo s petimi ali sedmimi sedeži, v drugem primeru bo mogoče zadnja sedeža enostavno odstraniti iz vozila. Nam se zdi kot ena redkih vrnitev k enoprostorcem.Kot pravi, z njim merijo na družine in želijo doseči kupce, ki so prej uporabljali karavanskega logana, enoprostorca lodgyja ali velikoprostorca dokkerja.jZ joggerjem so namreč zamenjali vse tri. Deluje dokaj robustno, a ima le sprednji pogon, vendarle pa odmik od tal 20 cm, s čimer bo pripraven za slabšo cestno podlago. Na strehi so prilagodljivi strešni nosilci. Cena? V Nemčiji se bo začela pri 15 tisoč evrih.Na Kitajce tudi pri avtomobilih marsikdo gleda kot na potencialne »nevarne« tekmece Evropejcem. Še se spominjam razstave v Frankfurtu leta 2005, ko so se prvič resno predstavili v Evropi, z lastnim paviljonom. V ospredju je bilo takrat še malo znano podjetje Geely, ki ni ravno prepričalo z modelom CD (»chinese dragon«). Toda Geely je zdaj še dolgo lastnik Volva in še mnogo drugih imen, v Münchnu smo si na primer lahko ogledali izdelke njihove znamke Polestar.V središču pozornosti pa je bilo drugo kitajsko podjetje – velikan Great Wall Motors, ki razstavlja dve znamki, Wey in Ora. Pri prvi je bil poudarek na športnem terencu coffee 01, priključnem hibridu, ki naj bi bil samo na elektriko sposoben prevoziti 150 kilometrov. Meni je bila bolj všeč znamka Ora z modelom cat, ki je povsem električen, zdi se kot kitajska evolucija nekdanjega Volkswagnovega beetla. Bomo videli, kako resne namene imajo v Evropi.Štirikolesniki niso avtomobili, imajo svoje omejitve, a tudi z njimi svoje kupce. Ponujajo jih nekatere družbe, ki sicer izdelujejo avtomobile, pa druge, ki se ukvarjajo le s takšnimi izdelki. So pa tudi novinci. AMC city one – nemški utilitarno oblikovani izdelek za najem, prevoz na klic, izposojo. Seveda je električen, voznik pa naj bi si, če bi potreboval daljši doseg, pomagal z dodatnimi baterijami, shranjenimi v posebnem kovčku – za menjavo naj bi bile potrebne le tri minute.Švicarska družba Micro, ki je bila doslej dobro znana in uspešna s skiroji (tudi še pred manijo z e-skiroji), je končno za proizvodnjo pripravila svoj štirikolesnik, ki je sodobna oživitev nekdanjega BMW isette. Zapletli so se v spor z drugimi tekmeci, pa zadevo vmes začeli pripravljati na novo in malce drugače. Vrata microlina se tako kot pri isetti odpirajo spredaj, pogon je seveda električen, kot pravijo, je struktura dvosedežnika trdnejša kot v prvi zamisli. Prikupno vozilce pač ne bo prav poceni (najmanj 12.500 evrov), imelo bo lahko tri različno zmogljive baterije, na leto naj bi jih v Italiji izdelali 7500, rezervacij je menda že zdaj trikrat toliko.