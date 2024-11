Večenergijska arhitektura iz Stuttgarta

Ko je Mercedes-Benz pred dvema letoma na razstavi v Münchnu pokazal koncept modela CLA na novi osnovi za manjše avtomobile, smo pisali le o električnem izdelku z zvezdo, počasi in precej kasneje se je izkazalo, da bo lahko imel tudi (posodobljeni) klasični pogon. To seveda ne bo edini model podjetja iz Stuttgarta s takšno možnostjo.

A začnimo z elektriko. Modularna osnova z imenom MMA, kar je kratica za Mercedes-Benz Modular Architecture, omogoča zadnji ali štirikolesni električni pogon. Motor z močjo 200 kW je postavljen prečno na zadnjo os, kolesa poganja prek dvostopenjskega samodejnega menjalnika. Tako naj bi se odločili za čim večjo učinkovitost pri večjih hitrostih. Lahko je dodan še sprednji motor z močjo 80 kW.

Za energijo bosta na voljo dve vrsti litij-ionske baterije. Zmogljivejša s katodo litij-kobaltovega oksida, ki sta mu dodana mangan in nikelj (NMC), zmore 85 kWh. Manj zmogljiva in cenejša s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP) ima 58 kWh. Električni sistem bo deloval na 800-voltni napetosti, kar sicer že poznamo pri tekmecih (Audi, Hyundai), in omogočal zelo hitro polnjenje z enosmernim tokom. Pri konceptu CLA so govorili, da bi bila poraba res majhna, 12 kWh/100 km, ampak to se bo moralo še potrditi.

Druga možnost bo blagi hibridni pogon, ki prinaša 1,5-litrski bencinski štirivaljnik in električni motor v menjalniku. FOTO: Mercedes-Benz

Modularnost pri tej platformi ni izkazana le pri električnem pogonu, ampak tudi pri blagem hibridu. Ta prinaša 1,5-litrski štirivaljni bencinski in električni motor z močjo moč 20 kW, ki je vgrajen v osemstopenjski menjalnik z dvema sklopkama. Dodana je baterija z zmogljivostjo 1,3 kWh. Bencinski štirivaljnik naj bi bil kompakten in lahek, na voljo bo z močjo 100 kW (navor 200 Nm), 120 kW (navor 250 Nm) oziroma 140 kW (navor 300 Nm). Gre torej za novo družino manjših štirivaljnih bencinskih motorjev. Naštete moči so izhodiščne, verjetno bo kaj še sledilo.

Štirivaljnik so razvili pri Mercedesu, izdelovali pa jih bodo pri njihovem kitajskem partnerju Geelyju. Pogon bo v osnovi speljan na sprednji kolesi, možna bo tudi štirikolesna pogonska izvedba.

Pri Mercedesu nakazujejo, da bodo s tem hibridom dosegli porabo, ki jo ima sicer dizelski pogon. Če prav razumemo, dizelskega motorja, ki ima zdaj 2-litrsko prostornino, v novi družini manjših mercedesov ne bo več.

Novo generacijo modela CLA so napovedali že pred časom, z istoimenskim konceptom. FOTO: Mercedes-Benz

Kaj pa modeli? Prvi bo seveda novi CLA, nekje do polovice prihodnjega leta. Najprej na električni pogon, nato kot hibrid. Sledila bo izvedenka shooting brake, za njo pa novi športni terenec GLB in še en SUV. O tem, ali bosta še imela naslednike modela razreda A in B, ni bilo nobene besede. Ti manjši avtomobili nekako skupaj predstavljajo slabo tretjino prodaje vseh Mercedesovih avtomobilov. Vrnimo se še k pogonu. Nekje je bilo zapisano, da bo ta hibridni sklop skoraj zagotovo končal v rokah strokovnjakov AMG, ki jim bodo zaupali razvoj močnejših in bolj športnih različic. Malce težko si predstavljamo AMG in le 1,5-litrski bencinski motor, a pustimo času čas.