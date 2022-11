Velik, varen, električen in drag

Volvo je predstavil novega električnega velikega športnega terenca, ki napoveduje novo ero za tega proizvajalca. Tako v smislu varnosti kot pogona, a vsaj v konkretnem primeru tudi cene.

Volvo je že pred časom napovedal, da bo po letu 2030 izdeloval le še električne avtomobile, zdaj pa je razkril model EX90, ki je pripravljen na novi, le električni osnovi.

Štirikolesni pogon z dvema električnima motorjema ima moč 300 ali 370 kW, odvisno od izvedbe. Ima precejšnjo sposobnost pospeševanja (od nič do 100 km/h v 4,9 do 5,9 sekunde), pa po drugi strani največjo hitrost omejeno na 180 km/h.

Baterijski sklop v dnu ima zmogljivost 107 kWh, kar naj bi novincu omogočilo doseg do 600 kilometrov. Polnil se bo na različne načine, med drugim z veliko močjo do 250 kW. Omogočal naj bi dvosmerno polnjenje, da bo lahko avtomobil tudi vir energije za druge uporabnike. Ponudili naj bi lastni sistem pametnega polnjenja doma, seveda morate za to imeti pametno – sodobno hišo.

Volvo EX 90 je najbolj varen in najdražji volvo doslej. Vozi le na elektriko. FOTO: Volvo Cars

XE 90 je res velik avtomobil, v dolžino meri kar 504 centimetrov, deset več kot XC 90. Medosna razdalja je dosegla skoraj tri metre, masa je kar 2,8 tone. Glede na mere ima v kabini pričakovano tri vrste sedežev, v njem se lahko pelje sedem potnikov. Odvisno od postavitve sedežev, ki se zlagajo v dno, je prostornina prtljažnika 310, 1010 ali 1915 litrov. Še en manjši prtljažnik je spredaj. Notranja ureditev je skrajno prečiščena, na sredini je pokončen zaslon z upravljanjem na dotik, za volanom še en manjši, namenjen predvsem podatkom o vožnji. Obljubljajo odličen zvok avdionaprave. Eno redkih kolesc je med sedežema za nastavljanje voznih programov.

Po besedah prvega moža Volvaje to najbolj varen volvo doslej. Ne trdijo več, da v njih ne bo več smrtnih nesreč, so pa le zatrdili, da bo avtomobil z varnostno opremo občutno pripomogel k manjšemu številu najhujših nesreč. Novinec ima namreč 16 ultrasoničnih tipal, osem kamer, pet radarjev in lidar (laserski merilnik) v strehi, s katerim naj bi bil sposoben videti 250 metrov naprej v popolni temi. Vse to, kar kot celoto imenujejo varnostni ščit, uravnava sistem proizvajalca Nvidia in bo v modelu standardna oprema. Temu volvu snovalci pravijo tudi računalnik na kolesih.

EX 90 bodo najprej izdelovali v Volvovi tovarni v ZDA, nato pa na Kitajskem. Cene bodo hudo visoke, takšnega avtomobila ne bo mogoče dobiti za manj kot 100 tisoč evrov. Čeprav smo nekje zapisali, pa ne drži, da je EX 90 menjava za XC 90, vsaj za zdaj ne. Slednjega naj bi izdelovali še kar nekaj let.