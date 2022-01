Veliko novosti, vendar stare dileme ostajajo

Za nami je še eno koronavirusno leto in pojav nove različice virusa nas težko navdaja z optimizmom, zato smo vsaj mobilne utrinke leta 2021 spisali brez omembe epidemije. Pa srečno v letu 2022!

Bližnja prihodnost bo hibridna

Če se ozremo po novostih leta, dobimo vtis, da so na pohodu električna vozila, ki se jim »dinozavri« s klasičnimi pogonskimi sistemi ne morejo več upirati. Če pogledamo za kuliso reklamnih kampanj, pa hitro vidimo, da ni povsem tako. »Električarji« so večinoma superšportniki, ki jih ženejo neverjetne količine kilovatov in zaznamujejo najrazličnejši presežniki, tudi cenovni. Zato so bolj tehnološki izložbeni primerki, na zmanjšanje izpustov pa imajo skromen učinek. Manjša električna vozila, ki še niso množično dostopna, so večinoma namenjena mestni vožnji in z enim polnjenjem ne zmorejo dosti več kot 200 kilometrov. Zato so električni avtomobili v slovenskih poselitvenih razmerah, ko malo ljudi prebiva v mestih, še vedno neuporabna. Če smo realisti, tudi še ni jasno, kje bomo dobili dovolj polnilnih mest in elektrike.

V prihodnjih nekaj letih se bomo bolj kot z električnimi avtomobili vozili s hibridi, pri katerih gorivo točimo na običajnih bencinskih črpalkah, z dodatnim električnim pogonom pa vplivajo na vozne lastnosti, na nizko porabo in manjše emisije. Gregor Pucelj

Če smo realisti, še ni jasno, kje bomo dobili dovolj polnilnih mest in elektrike. FOTO: Mavric Pivk

Rad imam analogno

Čeprav je bilo leto zaradi težav z dobavo polprevodnikov za avtomobilsko industrijo zahtevno, smo videli nekaj zanimivih avtomobilističnih in motorističnih novosti. Med motocikli se mi je najbolj vtisnila v spomin nova Ducatijeva multistrada V4, ki je v svet motorizma prinesla radarsko tehnologijo – aktivni tempomat in zadnji radar, ki opozarja na od zadaj bližajoče se kamikaze.

Med številnimi testnimi avtomobili mi je najbolj ugajala Beemvejeva petica z dizelskim šestvaljnikom. Globok šestvaljniški glas za moj okus preseže vse tiste tramvajsko piskajoče električne mlinčke, ki naj bi pomenili prihodnost mobilnosti.

Letos sem se pogosto spraševal, zakaj iz avtomobilov izginjajo stikala, ki jih zamenjujejo različni zasloni in površine, občutljive na dotik. Klasično stikalo se takoj odzove in tudi lažje ga »na slepo« najdeš, medtem ko za zdaj še nisem srečal digitalnega stikala, ki ne bi zamujalo. Blaž Kondža

E-leto

Leto 2021 je zaznamoval električni pogon. Skupaj z električnimi avtomobili sem spoznaval tudi manj prijetne plati, ki so bolj kot z avtomobili (no, razen njihove pretirane cene) povezane z infrastrukturo. Če ima večji slovenski kraj zgolj eno polnilnico z dvema polnilnima mestoma, bi težko rekel, da se bom brez skrbi vozil na električni pogon.

Za prvi avtomobil elektrika še ni, za drugega ali celo tretjega vsekakor! No, v zadnjem primeru bi bilo še bolje, če bi si lahko e-avtomobil izposodili, ko ga pač potrebujete. Najbolj znan sistem izposoje se je razširil tudi v naše naselje in spoznal sem, da je predvsem od zgodnjega vstajanja sosedov odvisno, ali bom še dobil avtomobil.

V manj zoprnih dneh (pozimi so kolesarske steze polne ledenih pasti) sem v preteklem letu s kolesom prevozil rekordno število kilometrov. Kakšno tretjino jih je prispevalo kolesarjenje z e-kolesom, ki je v hišo prišel spomladi. Od takrat noben klanec ni prestrm, marsikatero ravninsko pot pa ozaljšam z obiskom bližnjega prelaza. Spotoma. Boštjan Okorn

Z električnim kolesom noben klanec ni prestrm. FOTO: arhiv proizvajalca

Tudi za motoriste ni bilo prijazno leto

Tudi do ljubiteljev dvokoles to ni bilo najbolj prijazno leto. Če pa pomislim, kaj me je resnično navdušilo iz sveta motociklizma, ne morem mimo Ducatijeve multistrade V4.

Sam imam ta problem, da redko rečem, da mi kak motocikel ni všeč. Če bi šlo prostorsko in finančno, bi jih v garaži verjetno imel cel ducat. In ta ducati bi bil na osrednjem mestu. Zaznamuje ga resnično lepo oblikovanje, italijanski vrhunski dizajn. Tehnično je prav v vrhu razreda, novi V4 je primer popolnega motorja. Tudi podatki kažejo, da z njim ni šale: 1158 ccm, 125 kW in 170 KM. Opreme motocikla je bilo za cel seznam v manjši beležki: led luči, popoln digitalni kokpit, dobra protivetrna zaščita, radarski tempomat kot premierna novost v svetovnem merilu.

Kamorkoli jo zapelješ, se odlično znajde, njen habitat je tako avtocesta kot podeželje, tudi po mestu ni bilo težav. Običajno trdim, da ni potrebe po nakupu motocikla čez mojo psihološko mejo 15.000 evrov, no, tu sem se znašel v zagati. Jan Jolič Lieven

Že bočna silhueta ducatija multistrade V4 pove, da je to športno-potovalni motocikel višjega razreda. FOTO: Jan Jolič Lieven

Stara vprašanja brez odgovora

Po eni strani veliko novih avtomobilov in tehnologij, po drugi stara vprašanja brez odgovora, kaj bo v prihodnosti poganjalo naša prevozna sredstva. Letos sem na elektriko prevozil več kilometrov kot kadarkoli prej in mi je postalo še bolj jasno, da ta pogon za moje osebne, poslovne ali družinske zahteve ni ustrezna alternativa. Znam pa bolj natančno svetovati, na katera vprašanja si je treba odgovoriti in katero električno vozilo je lahko prava izbira.

Letos sem nekaj kilometrov prevozil s toyoto mirai in ostala mi je v posebnem spominu. Vodik si bo nedvomno odrezal del energetske mobilnostne prihodnosti. Prav bogokletno je to reči, a letos sem imel priložnost preizkusiti nekaj odličnih dizelskih agregatov. Tako tihi in energetsko učinkoviti niso bili nikoli. Pri motorjih pa cela vrsta čistih odličnjakov. Globoko v zimi me greje spomin na BMW R1200 RT, tehnološki čudež na dveh kolesih, pa na izjemen Hondin samodejni menjalnik dual-clutch v vseh njegovih pojavnih oblikah in na najbolj uravnotežen motocikel, Yamahin tracer 9 GT. A najlepše še pride! Andrej Brglez

Toyota mirai dokazuje, da si bo vodik nedvomno odrezal del energetske mobilnostne prihodnosti. FOTO: Chris Helgren/Reuters

Tesnoba zaradi dosega

Jasno je, da mora človeštvo ustaviti globalno segrevanje, a vsaj v avtomobilski industriji ima ta proces precej težav. V glavnem je povezan s povečevanjem električnih avtomobilov, toda bolj ko gre razvoj naprej, več je dilem. Ena pomembnejših je cenovna dostopnost električnih avtomobilov, kajti če želiš primerek z dostojnim dosegom, cena nikakor ni nizka, kvečjemu so družinski električni avtomobili po ceni tam nekje, kjer so že prestižni nemški modeli na tradicionalni pogon, ki samo z enim polnjenjem omogočajo tudi več kot 900 kilometrov dosega.

Proizvajalci sicer pravijo, da vozniki ne potrebujemo toliko električnega dosega, saj na dan povprečno opravimo kvečjemu 50 kilometrov, toda uporabniška izkušnja je drugačna. Če se po avtocesti pelješ 130 kilometrov na uro in pritisne mraz, doseg hitro pada, voznika pa stiska neprijeten občutek, ki so ga Američani poimenovali že pred leti – range anxiety, tesnoba zaradi dosega. Aljaž Vrabec

Mate Rimac FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Nove rešitve

Največ mojega zanimanja so pritegnila prizadevanja, kako izdelati boljšo baterijo za električne avtomobile. Tekma za rešitev s trdnim elektrolitom namesto tekočega poteka v različnih delih sveta, napovedi o možnosti uvedbe v proizvodnjo gredo od zelo pogumnih do bolj previdnih. Pritegnila me je tudi ideja, da bi izpraznjene baterije namesto polnjenja na posebnih napravah preprosto zamenjali. Sicer o tem razen Kitajcev, ki so jo pripravili, v glavnem vsi dvomijo, ampak ...

Ne morem mimo uspeha Hrvata Mateja Rimca, ki mu je letos dal dodatno priznanje slavni Porsche. Tudi če bo v njegovem novem razvojno-raziskovalnem centru imelo delo kaj manj od načrtovanih 2500 ljudi, se mi to zdi velika stvar. Gašper Boncelj