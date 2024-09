Volkswagnov električni karavan

Električnih avtomobilov je na trgu zdaj že kar veliko. Na tiste najmanjše in bolj dostopne bomo sicer še čakali, ob prevladujoči množici srednjih in velikih športnih terencev pa je dobro, da kdo predstavi vsaj še kako drugo, bolj praktično karoserijsko izvedbo. Volkswagen ID.7 je bil najprej velika limuzina, zdaj pa je na naš trg pripeljal še karavan, ki mu pravijo tourer.

Če ID.7 tourer tako kot limuzina spredaj še spominja na druge člane družine ID, pa je s strani to precej drugačna stvaritev, oblika je všečna, linije so gladke. Kot bi gledali električno izdajo passata variant ali pa celo arteona shooting brake, kar je skozi moje oči pohvala.

ID.7 kot karavan v dolžino meri 496 cm, nič ni daljši od limuzine, je pa malo višji. Medosje dosega skoraj tri metre in ni presenečenje, da avtomobil ponuja obilje prostora tako za potnike kot za prtljago. Prtljažnik je ob karavanski zasnovi zadka pričakovano še nekaj večji, ima dvojno dno, če so naslonjala postavljena bolj pokonci, zmore sprejeti dobrih 600 litrov. Ni posebej globok, a vendarle je prostora za tovor veliko, če podremo zadnjo klop, ga je 1700 litrov. Škoda, da se zadnja klop deli oziroma zlaga le v razmerju 60/40, kar delno rešujejo s sredinsko odprtino.

Notranjost je zelo digitalizirana, pa hkrati tudi nadvse udobna. FOTO: Volkswagen

Za volanom je okolje znano, (pretirano) digitalizirano, na sredini armaturne plošče kraljuje velik zaslon. Upravljanje je malo bolj enostavno kot v prvih modelih ID. Osvetljena sta drsnika za uravnavanje temperature in jakosti zvoka, ampak to le ni stara dobra klasika, ko so prevladovali intuitivni gumbi in kolesca. Bolj mi je všeč, da voznik in sovoznik sedita v res dobrih sedežih, ki so udobni in imajo dovolj stranskega oprijema. Veliko je asistenčnih varnostnih sistemov, tudi opozorilo na prisotnost otrok v avtu pa opozorilo pri izstopanju za varnost kolesarjev.

Tudi v drugi vrsti je prostora zelo veliko. FOTO: Gašper Boncelj

Prrljažnik sprejme v osnovi dobrih 600 litrov. FOTO: Gašper Boncelj

Ta električni karavan ima motor z močjo 210 kW, nameščen je zadaj in poganja zadnji kolesi. Različica GTX ima še sprednji motor in torej štirikolesni pogon ter skupno moč 250 kW. Baterijski sklop ima zmogljivost 77 ali 86 kWh, štirikolesni pogon ima vselej večjo baterijo. Avtomobil tehta med 2,1 in 2,2 tone, z mesta do hitrosti sto kilometrov na uro pospeši v šestih sekundah (5,5 sekunde v primeru GTX), najvišja hitrost je 180 kilometrov na uro.

Obljubljajo relativno nizko porabo ter konkreten doseg, odvisno od baterije uradno okoli 600 do 680 kilometrov, pri štirikolesnem pogonu 584 kilometrov. Seveda bo vse to v realnosti manj, bolj konkretno to pokaže kasnejši preizkus. Možni so različni načini polnjenja. Najhitreje z enosmernim tokom, pri bateriji z zmogljivostjo 77 kWh navajajo največjo moč polnjenja 175 kW, pri 86 kWh moč 200 kW. Seveda tako zelo hitrih polnilnic pri nas ni veliko. Z izmeničnim tokom se lahko najhitreje polni z močjo 11 kW.

Lahko ima zadnji ali štirikolesni pogon. FOTO: Gašper Boncelj

ID.7 tourer je le za tisočaka dražji od limuzine, stane od 55.000 evrov naprej, močnejša baterija ga nekaj podraži, štirikolesni GTX stane vsaj 63 tisočakov. Vse to je brez upoštevanja subvencije. Imajo pa septembra akcijske dni, ob uporabi njihovega financiranja je ceno mogoče nekoliko znižati.